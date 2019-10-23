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23 октября 2019, среда, 22:35 104
СМИ 2019-10-23T22:35:16+03:00
Українські Новини
Риск раскрытия источников и обысков: "Схемы" рассказали, почему не могут предоставить ГБР редакционные данные

Риск раскрытия источников и обысков: "Схемы" рассказали, почему не могут предоставить ГБР редакционные данные

ГБР, Петр Порошенко, Расследование
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

В редакции программы "Схемы: коррупция в деталях" видят ряд рисков из-за решения суда о предоставлении следователям Государственного бюро расследований разрешения на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице журналистки "Схем" Наталии Седлецкой в Facebook.

Так, в заявлении говорится, что редакция видит следующие риски: чрезмерный объем востребованных данных, риск раскрытия источников, риск обысков, непрогнозируемость действий правоохранителей, невозможность обжалования постановления Печерского районного суда.

Также отмечается, что "Схемы" не видят возможным предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию, которая, очевидно, не имеет отношения к существу уголовного дела и несет потенциальные риски раскрытия журналистских источников.

"Это касается уголовных дел в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева предоставил временный доступ следователям Госбюро расследований к коммуникации редакции программы Схемы: Коррупция в деталях, которая готовила расследование об отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах 7 дней под именем Mr. Petro Incognito.

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