Хеллоуин-2019: 9 образов кино-персонажей для вечеринки

31 октября Украина ожидает самый страшный праздник Хеллоуин, одна из традиций которого заключается в подборе образа одного из героев фильмов ужасов или триллеров для вечеринки. Українські Новини расскажут о самых популярных кино-образах на Хеллоуин-2019.

Изначально, традицию переодеваться на Хеллоуин велли шотландские дети в конце 19 века. В начале 20 столетия эта идея передалась и в другие страны.

На праздник Хеллоуин принято переодеваться в яркий костюм, а также подбирать соответствующий макияж и прическу.

Образ Пеннивайза

Серия фильмов ужасов "Оно", экранизированная по роману Стивена Кинга, с главным героем Биллом Скарсгордом в роли клоуна Пеннивайза набрала огромную популярность среди молодежи. Образ клоунов в цирке часто вызывает страх у современных детей. Однако, яркий бело-красный аква-грим, и красный шарик станут хорошей альтернативой образа известного героя.

Клоун Пеннивайз.Фото: film.ru

Гарри Поттер

Главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг стал мировым любимцем всех детей и даже взрослых. История мальчика, обладающего сверхъестественной магией покорила многих, и была представлена в кинематографе серией фильмов с 2001 по 2011 год. Образ Гарри Поттера с отличающим его от всех знаком молнии, черным плащом и в дополнении с круглыми очками может создать красивую картинку образа известного героя на Хеллоун.

Гарри Поттер.Фото: film.ru

Кукла Билли

Знаменитый образ из фильма ужасов "Пила" все еще актуален из-за своей жутковатости. И на удивление, данный персонаж идеально подходит всем. Бледность лица с характерными деталями в макияже, коварный взгляд и несложный наряд - формула крутого образа на Хэллоуин.

Кукла Билли.Фото:youtube.com

Ведьма

Недаром уверенные в себе женщины часто ассоциируются с ведьмой. Ведьма - мистический персонаж, обладающий навыками практической магии. Умеет колдовать, чаровать и летать на метле. Черное платье в пол, яркий макияж и красная помада отлично подчеркнут достоинство женской силы.

Ведьма

Джокер и Харли Квин

Главного героя из "Отряда самоубийц" Джокера полюбила вся целевая аудитория. Главное в образе - грим, а также мужской фиолетовый костюм. Красят волосы в зеленый цвет с помощью аэрозольной краски либо нужно надеть парик.

Дерзкую подругу Джокера смогут отобразить настоящие "хулиганки". Это идеальный аутфит для вечеринки, на которой будут все мистические персонажи, однако за счет пестрых красок, образ явно будет выделяться из толпы.

Харли Квин и Джокер.Фото:Hochu.ua

Уэндзи Аддамс

Одним из самых простых образов является вид весьма загадочной героини из сериала "Семейка Аддамс". Ее костюм подобрать проще простого, самый легкий и удачный вариант для перевоплощения, так как он не потребует много сил и сэкономит бюджет. Черное короткое платье с белым воротничком, черные туфли на низком ходу и две косички — все что необходимо для образа.

Уендзи Аддамс.Фото: youtube.com

Оборотень

Образы на Хэллоуин в виде животных всегда привлекают внимание. Образ хищного волка отлично подойдет для мужчин. Идеальнее всего будет смотреться монохромный лук, дополненный искусственной шубой. Но шуба не должна быть цветной или яркой.

Оборотень.Фото:Pikabu

Фредди Крюгер

Под образ маньяка из кино отлично подойдет свитер в красную и темно-зеленую полоску, фетровая шляпа-федора или трилби с характерными вмятинами на тулье, перчатки с металлическими лезвиями. Сделать такие можно с помощью проволоки и скотча. Брюки надевают черного или коричневого цвета.

Фредди Крюгер.Фото: youtube.com

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