В "Борисполе" прекращали обслуживание в терминалах аэропорта. Работала чрезвычайная комиссия

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) произошло высвобождение летучих вредных веществ и на его территории работали спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обслуживание в терминалах аэропорта было приостановлено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - сказано в нем.

Отмечается, что работу аэропорта приостанавливали до получения выводов по результатам работы спасателей, которые выяснили, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. На данный момент аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Киев отравлен угарным газом, а воздух загрязнен уже больше, чем в Пекине. Гончарук заявляет, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

Тем временем Киевсовет уверяет, что в столице нет превышения уровня углекислого газа.