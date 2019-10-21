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  • В "Борисполе" прекращали обслуживание в терминалах аэропорта. Работала чрезвычайная комиссия
21 октября 2019, понедельник, 21:31 99
Происшествия 2019-10-21T21:46:26+03:00
Українські Новини
В "Борисполе" прекращали обслуживание в терминалах аэропорта. Работала чрезвычайная комиссия

В "Борисполе" прекращали обслуживание в терминалах аэропорта. Работала чрезвычайная комиссия

Борисполь, Воздух, Аэропорт Борисполь, ГосЧС Украины, загрязнение воздуха
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь", терминал F. Фото: hyser.com

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) произошло высвобождение летучих вредных веществ и на его территории работали спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обслуживание в терминалах аэропорта было приостановлено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - сказано в нем.

Отмечается, что работу аэропорта приостанавливали до получения выводов по результатам работы спасателей, которые выяснили, что качество воздуха соответствует допустимым нормам. На данный момент аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Киев отравлен угарным газом, а воздух загрязнен уже больше, чем в Пекине. Гончарук заявляет, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

Тем временем Киевсовет уверяет, что в столице нет превышения уровня углекислого газа.

Больше новостей о: Борисполь Воздух Аэропорт Борисполь ГосЧС Украины загрязнение воздуха

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Фото: Facebook/Александр Тахтай
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