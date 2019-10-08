В США назвали имя самого массового серийного убийцы за всю историю государства

На днях Федеральное бюро расследований США официально назвало имя самого массового серийного убийцы страны. Им оказался 73летний Сэмюль Литтл. Об этом говорится на сайте ФБР США.\r\n73-летний американец был арестован 5 сентября 2012 года в штате Кентукки в деле о продаже наркотиков. В ходе расследований выяснилось, что по его ДНК была установлена причастность в убийстве 3х женщин,за что он получил первое пожизненное заключение. Однако, следователи Бюро пять лет проводили экспертизы для установления причастности Литтла к ряду смертей и еще 18 месяцев после того, как он начал признаваться в содеянном в ноябре 2018 года. После того, как серийный убийца согласился сотрудничать с ФБР, он признался в более, чем 90 убийствах.\r\n"Литтл признался в 93 убийствах, и криминалисты ФБР считают, что все его признания заслуживают доверия. Правоохранительным органам удалось проверить 50 признаний, причем многие еще ожидают окончательного подтверждения", - говорится в заявлении ФБР.\r\nРаботники Бюро отмечали, что Литтл убивал людей с 1970 до 2005 года. Большинство из них были люди из бедных слоев населения, а потому значительное количество из них считались умершими от передозировки наркотиками или по неустановленным причинам. Некоторые тела до сих пор не нашли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n \r\nФБР также обнародовала его видеопризнания и нарисованные им в тюрьме портреты его жертв, подавляющее большинство из которых были чернокожими женщинами.\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Германии бывший медбрат сознался, что убил 100 пациентов.\r\nКроме того, убийца 21 человека в керченском колледже 2 года готовил нападение.\r\nРанее в сети появилось видео с убийством "Мисс Багдад": убийца выстрелил в окно машины.