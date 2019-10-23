підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Британії у вантажівці 25-річного водія виявили 39 трупів
23 жовтня 2019, середа, 15:55 27
Події 2019-10-23T17:30:03+03:00
Українські Новини
У Британії у вантажівці 25-річного водія виявили 39 трупів

У Британії у вантажівці 25-річного водія виявили 39 трупів

вбивство, Великобританія, Поліція, Ессекс
Вогнепальна зброя.Фото:pixabay
Вогнепальна зброя.Фото:pixabay

У Великобританії, в місті Грейс (графство Ессекс), поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві 39 осіб. Про це передає BBC News.

Зазначається, що служба швидкої допомоги викликала поліцію в районі 13:40 після виявлення підозрілого вантажівки в промисловому парку Уотерглейд.

Водієм вантажівки виявився уродженець Північної Ірландії, 25-річний чоловік, який був заарештований поліцією за підозрою в жорстокому вбивстві.

В причепі вантажівки було виявлено 39 трупів людей, одним з яких виявилося тіло підлітка.

Поліція Ессекса повідомила, що в суботу автомобіль приїхав з Болгарії та в'їхав у Великобританію через Холихед. Глава поліції графства заявив, що тіла зараз складно впізнати і процес ідентифікації може затягнутися.

На подію відреагував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Скріншот: twitter/Boris JohnsonСкріншот: twitter/Boris Johnson

"Я отримую регулярні оновлення, і Міністерство внутрішніх справ буде тісно співпрацювати з поліцією Ессекса, оскільки ми повинні точно з'ясувати, що сталося", - написав він у Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, раніше під Одесою чоловік через ревнощі позбавив життя 4-х людей.

Також, в США назвали ім'я самого масового серійного вбивці за всю истоию держави.

Більше новин про: вбивство Великобританія Поліція Ессекс

Архів
Новини
У Мінсоцполітики роз'яснили порядок збільшення розміру субсидій у новому опалювальному сезоні 17:40
ГПУ звільнила начальника управління спецрозслідувань Горбатюка 17:32
"Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень 17:24
Водії зможуть замовляти "красиві" номерні знаки через інтернет 17:10
Через розслідування про Порошенка і Мальдіви ДБР отримало доступ до даних редакції "Схем" 17:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok