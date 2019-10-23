У Британії у вантажівці 25-річного водія виявили 39 трупів

У Великобританії, в місті Грейс (графство Ессекс), поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві 39 осіб. Про це передає BBC News.

Зазначається, що служба швидкої допомоги викликала поліцію в районі 13:40 після виявлення підозрілого вантажівки в промисловому парку Уотерглейд.

Водієм вантажівки виявився уродженець Північної Ірландії, 25-річний чоловік, який був заарештований поліцією за підозрою в жорстокому вбивстві.

В причепі вантажівки було виявлено 39 трупів людей, одним з яких виявилося тіло підлітка.

Поліція Ессекса повідомила, що в суботу автомобіль приїхав з Болгарії та в'їхав у Великобританію через Холихед. Глава поліції графства заявив, що тіла зараз складно впізнати і процес ідентифікації може затягнутися.

На подію відреагував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Скріншот: twitter/Boris Johnson

"Я отримую регулярні оновлення, і Міністерство внутрішніх справ буде тісно співпрацювати з поліцією Ессекса, оскільки ми повинні точно з'ясувати, що сталося", - написав він у Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, раніше під Одесою чоловік через ревнощі позбавив життя 4-х людей.

Також, в США назвали ім'я самого масового серійного вбивці за всю истоию держави.