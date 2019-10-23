Из-за матча "Динамо" - "Копенгаген" киевское метро изменит график работы

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в ночь с 24 на 25 октября продлило работу на 1 час в связи с проведением в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Копенгаген" (Дания).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українські Новини.

"В ночь на 25 октября столичное метро будет работать на час дольше", - сказано в нем.

Матч начнется в 22:00 24 октября.

Во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций метро перед началом игры возможно закрытие на вход станции "Олимпийская", а по окончанию - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся футбольный матч девятого тура чемпионата Украины. На поле играли "Динамо" и "Днепр-1".

Ранее футбольный клуб "Динамо" (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко. В 2017 году главным тренером ФК "Динамо" Киев был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был рассчитан на 2 года.