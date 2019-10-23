Дрогобыч называет причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала

Дрогобыч (Львовская область) называет причиной обвала дома на ул. Грушевского, 101 разрушение средней несущей стены подвала. Об этом говорится в сообщении Дрогобычского городского совета, передают Українські Новини. "Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет по результатам детального обследования жилого дома №101 \/ 1 на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче. Исполнитель - ФЛП Демчина Богдан Григорьевич", - говорится в сообщении. В выводах по результатам обследования отмечено, что причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5. Разрушение стены возможно возникло вследствие проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве. Кроме того возможно вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала. Также в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания. В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей. Дрогобыч получил отчет 22 октября. Как сообщали Українські Новини, 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома по ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.