подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
ONLINE
Прес-конференція: "Пласт оголошує початок фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн грн"

23 октября 2019, среда, 11:56 10
Происшествия 2019-10-23T12:00:40+03:00
Українські Новини
Дрогобыч называет причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала

Дрогобыч называет причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала

Обвал дома в Дрогобыче

Дрогобыч (Львовская область) называет причиной обвала дома на ул. Грушевского, 101 разрушение средней несущей стены подвала.

Об этом говорится в сообщении Дрогобычского городского совета, передают Українські Новини.

"Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет по результатам детального обследования жилого дома №101 / 1 на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче. Исполнитель - ФЛП Демчина Богдан Григорьевич", - говорится в сообщении.

В выводах по результатам обследования отмечено, что причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5.

Разрушение стены возможно возникло вследствие проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве.

Кроме того возможно вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала.

Также в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания.

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

Дрогобыч получил отчет 22 октября.

Как сообщали Українські Новини, 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома по ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.

Больше новостей о: Обвал дома в Дрогобыче

Архив
Новости
Нардепа Николая Тищенко планируют сделать новым смотрящим по столице, - Гришин 12:09
Дрогобыч называет причиной обвала дома разрушение средней несущей стены подвала 11:56
В середине недели воздух в Киеве оказался грязнее, чем в Пекине 11:56
Зеленский хочет отменить госмонополию на производство спирта 11:45
НАБУ обязали расследовать многомиллионную взятку Яценюку от экс-депутата Скосаря за подоходное место в составе "Батьківщини" 11:38
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok