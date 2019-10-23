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23 октября 2019, среда, 10:37 1531
Общество 2019-10-23T10:37:18+03:00
Українські Новини
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году

Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году

Кабмин, Выходные дни-2020, Праздники 2020, Выходные 2020
Кабмин. Фото: Facebook
Кабмин. Фото: Facebook

Кабинет Министров в среду, 23 октября, рассмотрит перенос рабочих дней в 2020 году.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Также будут изменены критерии определения перечня должностей работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию, порядок и условия заключения контрактов с адвокатами, предоставляющими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, предоставляющими бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе, а также рассмотрены вопросы оплаты труда работников государственного учреждения "Украинский институт развития образования".

Кроме этого, в повестке указано перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки и Высшему антикоррупционному суду на 2019 год, а также объема образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам в 2019 году.

Кабмин также намерен рассмотреть проекты законов об изменениях в Уголовный кодекс в части криминализации контрабанды товаров, об опубликовании нормативно-правовых актов правительства и размещении отдельной информации в электронном виде, об изменениях в Бюджетный кодекс, об изменениях в закон “О судоустройстве и статусе судей”, а также о ратификации соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы.

Также в повестке указаны планы организации выполнения указов и распоряжений Президента Владимира Зеленского.

В частности, о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), об уполномочивании министра финансов Оксаны Маркаровой на подписание письма об изменениях в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание состоится под председательством премьер-министра Алексея Гончарука, представители СМИ на заседание не допускаются.

По итогам заседания на 14:00 анонсирован брифинг для медиа.

Как сообщали Українськi Новини, размер субсидии увеличился в сентябре. Тем временем Пенсионный фонд отчитался о сумме, направленной на субсидии.

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