НСЖУ пропонує Верховній Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів

Національна спілка журналістів України внесла рекомендації до парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", які заплановані на 6 листопада цього року. Зокрема, представники НСЖУ констатують високий рівень фізичної агресії в суспільстві до журналістів. Так, упродовж 2018 року слідчими Національної поліції України було розпочато досудове розслідування 258 кримінальних проваджень за злочинами, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній журналістській діяльності. Але до суду було передано всього 26 справ. Ще 243 кримінальних провадження щодо тиску чи побиття працівників засобів масової інформації були закриті. Аналогічна ситуація спостерігається і в нинішньому році. Лише поодинокі розслідування злочинів проти журналістів потрапляють до суду. Однак, суди призначають кривдникам журналістів смішні покарання - мізерні штрафи, або взагалі звільняють від відповідальності. Кожні 4-5 днів в Україні щонайменше один журналіст зазнає нападу або фізичної агресії, а 9 з 10 зареєстрованих у поліції справ закриваються через відсутність належного розслідування. В Національній спілці зазначають, що через тотальну безкарність і масову агресію проти журналістів, робота в засобах масової інформації стає такою ж небезпечною, як робота поліцейського чи військовослужбовця, які щодня наражаються на небезпеку. Це неприйнятно для демократичної європейської країни. Зокрема учасники прийдешніх парламентських слухань рекомендують Верховній Раді України: - Розробити та прийняти законопроект про Уповноваженого ВР України з питань свободи слова та безпеки журналістів з широкими повноваженнями контролю за слідством. - Щорічно проводити публічні парламентські слухання з питань безпеки журналістів, на яких заслуховувати звіти слідства про розслідування злочинів проти журналістів. Президенту України: - Брати участь у щорічних парламентських слуханнях щодо безпеки журналістів. Кабінету міністрів України: - Запровадити у співпраці з журналістськими організаціями щорічну премію "Захисник журналіста", якою заохочувати найкращих слідчих, поліцейських, прокурорів чи інших працівників, які внесли вагомий внесок у розслідування злочинів проти журналістів чи запобігли цим злочинам. Генеральній прокуратурі України: - Призначити в керівництві Генпрокуратури особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати і публічно представляти щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів. Міністерству внутрішніх справ України: - Призначити у керівництві МВС особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати і публічно представляти щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів. Судовій гілці влади: - Забезпечити відкритість судів з розгляду злочинів, скоєних проти журналістів; - Запровадити окремий облік відповідної категорії справ і щоквартальну публікацію звітів з розгляду цих справ. Вищій раді правосуддя: - Запровадити звітність про притягнення до відповідальності суддів за порушення прав журналістів у судовому процесі, а також про неналежний розгляд цієї категорії справ зі щорічною публікацією звітів.