НСЖУ пропонує Верховній Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів

Національна спілка журналістів України внесла рекомендації до парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", які заплановані на 6 листопада цього року.

Зокрема, представники НСЖУ констатують високий рівень фізичної агресії в суспільстві до журналістів. Так, упродовж 2018 року слідчими Національної поліції України було розпочато досудове розслідування 258 кримінальних проваджень за злочинами, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній журналістській діяльності. Але до суду було передано всього 26 справ. Ще 243 кримінальних провадження щодо тиску чи побиття працівників засобів масової інформації були закриті. Аналогічна ситуація спостерігається і в нинішньому році.

Лише поодинокі розслідування злочинів проти журналістів потрапляють до суду. Однак, суди призначають кривдникам журналістів смішні покарання - мізерні штрафи, або взагалі звільняють від відповідальності.

Кожні 4-5 днів в Україні щонайменше один журналіст зазнає нападу або фізичної агресії, а 9 з 10 зареєстрованих у поліції справ закриваються через відсутність належного розслідування.

В Національній спілці зазначають, що через тотальну безкарність і масову агресію проти журналістів, робота в засобах масової інформації стає такою ж небезпечною, як робота поліцейського чи військовослужбовця, які щодня наражаються на небезпеку. Це неприйнятно для демократичної європейської країни.

Зокрема учасники прийдешніх парламентських слухань рекомендують Верховній Раді України:

- Розробити та прийняти законопроект про Уповноваженого ВР України з питань свободи слова та безпеки журналістів з широкими повноваженнями контролю за слідством.

- Щорічно проводити публічні парламентські слухання з питань безпеки журналістів, на яких заслуховувати звіти слідства про розслідування злочинів проти журналістів.

Президенту України:

- Брати участь у щорічних парламентських слуханнях щодо безпеки журналістів.

Кабінету міністрів України:

- Запровадити у співпраці з журналістськими організаціями щорічну премію "Захисник журналіста", якою заохочувати найкращих слідчих, поліцейських, прокурорів чи інших працівників, які внесли вагомий внесок у розслідування злочинів проти журналістів чи запобігли цим злочинам.

Генеральній прокуратурі України:

- Призначити в керівництві Генпрокуратури особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати і публічно представляти щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.

Міністерству внутрішніх справ України:

- Призначити у керівництві МВС особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати і публічно представляти щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.

Судовій гілці влади:

- Забезпечити відкритість судів з розгляду злочинів, скоєних проти журналістів;

- Запровадити окремий облік відповідної категорії справ і щоквартальну публікацію звітів з розгляду цих справ.

Вищій раді правосуддя:

- Запровадити звітність про притягнення до відповідальності суддів за порушення прав журналістів у судовому процесі, а також про неналежний розгляд цієї категорії справ зі щорічною публікацією звітів.