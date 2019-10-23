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23 жовтня 2019, середа, 09:39 11
ЗМІ 2019-10-23T10:45:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ пропонує Верховній Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів

НСЖУ пропонує Верховній Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів

НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Журналіст, Фізична безпека журналістів

Національна спілка журналістів України внесла рекомендації до парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", які заплановані на 6 листопада цього року.

Зокрема, представники НСЖУ констатують високий рівень фізичної агресії в суспільстві до журналістів. Так, упродовж 2018 року слідчими Національної поліції України було розпочато досудове розслідування 258 кримінальних проваджень за злочинами, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній журналістській діяльності. Але до суду було передано всього 26 справ. Ще 243 кримінальних провадження щодо тиску чи побиття працівників засобів масової інформації були закриті. Аналогічна ситуація спостерігається і в нинішньому році.

Лише поодинокі розслідування злочинів проти журналістів потрапляють до суду. Однак, суди призначають кривдникам журналістів смішні покарання - мізерні штрафи, або взагалі звільняють від відповідальності.

Кожні 4-5 днів в Україні щонайменше один журналіст зазнає нападу або фізичної агресії, а 9 з 10 зареєстрованих у поліції справ закриваються через відсутність належного розслідування.

В Національній спілці зазначають, що через тотальну безкарність і масову агресію проти журналістів, робота в засобах масової інформації стає такою ж небезпечною, як робота поліцейського чи військовослужбовця, які щодня наражаються на небезпеку. Це неприйнятно для демократичної європейської країни.

Зокрема учасники прийдешніх парламентських слухань рекомендують Верховній Раді України:

- Розробити та прийняти законопроект про Уповноваженого ВР України з питань свободи слова та безпеки журналістів з широкими повноваженнями контролю за слідством.

- Щорічно проводити публічні парламентські слухання з питань безпеки журналістів, на яких заслуховувати звіти слідства про розслідування злочинів проти журналістів.

Президенту України:

- Брати участь у щорічних парламентських слуханнях щодо безпеки журналістів.

 Кабінету міністрів України:

 - Запровадити у співпраці з журналістськими організаціями щорічну премію "Захисник журналіста", якою заохочувати найкращих слідчих, поліцейських, прокурорів чи інших працівників, які внесли вагомий внесок у розслідування злочинів проти журналістів чи запобігли цим злочинам.

Генеральній прокуратурі України:

- Призначити в керівництві Генпрокуратури особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати і публічно представляти щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.

Міністерству внутрішніх справ України:

- Призначити у керівництві МВС особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати і публічно представляти щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів.

Судовій гілці влади:

- Забезпечити відкритість судів з розгляду злочинів, скоєних проти журналістів;

- Запровадити окремий облік відповідної категорії справ і щоквартальну публікацію звітів з розгляду цих справ.

Вищій раді правосуддя:

- Запровадити звітність про притягнення до відповідальності суддів за порушення прав журналістів у судовому процесі, а також про неналежний розгляд цієї категорії справ зі щорічною публікацією звітів.

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