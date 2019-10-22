Поединок "Шахтера" и "Динамо Загреб" закончился ничьей: видео голов

Сегодня, 22 октября, в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сразились "Шахтер" и "Динамо Загреб". Поединок закончился ничьей. Об этом сообщает "Футбол 24".

Так, сообщается, что матч начался в 19:55 по киевскому времени.

Шахтер и загребское Динамо набрали по 4 очка и остались на 3-м и 2-м местах в группе С соответственно.

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Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац – Ольмо, Адеми, Моро, Оршич – Гавранович.

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кандзьор.

Как сообщали Українські Новини, в матче 3 тура украинской Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" обыграл столичное "Динамо".