подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Поединок "Шахтера" и "Динамо Загреб" закончился ничьей: видео голов
22 октября 2019, вторник, 23:00 22
Спорт 2019-10-22T23:00:51+03:00
Українські Новини
Поединок "Шахтера" и "Динамо Загреб" закончился ничьей: видео голов

Поединок "Шахтера" и "Динамо Загреб" закончился ничьей: видео голов

Футбол, ФК Шахтер, Динамо Загреб, Андрей Рева

Сегодня, 22 октября, в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сразились "Шахтер" и "Динамо Загреб". Поединок закончился ничьей. Об этом сообщает "Футбол 24".

Так, сообщается, что матч начался в 19:55 по киевскому времени.

Шахтер и загребское Динамо набрали по 4 очка и остались на 3-м и 2-м местах в группе С соответственно.

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац – Ольмо, Адеми, Моро, Оршич – Гавранович.

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кандзьор.

Как сообщали Українські Новини, в матче 3 тура украинской Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" обыграл столичное "Динамо".

Больше новостей о: Футбол ФК Шахтер Динамо Загреб Андрей Рева

Архив
Новости
Поединок "Шахтера" и "Динамо Загреб" закончился ничьей: видео голов 23:00
Бывший депутат от БПП Мамчур получил рекордные 622 тыс. гривен при увольнении с военной службы 22:40
Бойко в Марьинке пообещал возобновить вещание украинских телеканалов 22:16
Спустя 4 года Еврокомиссия признала готовность Хорватии присоединиться к Шенгену 21:44
Минобороны уволило Матиоса с военной службы 21:25
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ 11:31
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok