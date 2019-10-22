Спустя 4 года еврокомиссия признала готовность Хорватии присоединиться к Шенгену

За более чем четыре года после подачи соответствующей заявки, Еврокомиссия во вторник, 22 октября, признала, что Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне, пишет DW.

"Хорватия приняла меры для выполнения необходимых условий (для присоединения к Шенгенской зоне - ред.)", - сказал на пресс конференции в Страсбурге еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Аврамопулос, цитирует агентство новостей Reuters.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил правительство Хорватии. "Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену", - сказал он, цитирует агентство dpa. Теперь решение о членстве Хорватии в Шенгене должны одобрить государства-члены ЕС Юнкер призвал их "сделать правильные шаги".

Хорватия стала членом Евросоюза в 2013 году. Однако, чтобы присоединиться к Шенгенской зоне, она должна была убедить Брюссель в том, что страна сможет эффективно охранять внешние границы ЕС. Этот вопрос стал особенно чувствительным после кризиса беженцев в 2015 году.

Ожидается, что членство в Шенгенской зоне пойдет на пользу хорватской экономике и в частности ее туристическому сектору, поскольку будут отменены проверки на границе. На туризм приходится почти пятая часть ВВП Хорватии.

В Шенгенскую зону принадлежат 22 из 28 стран-членов ЕС, а также четыре страны, которые не являются членами ЕС, - Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Кроме Хорватии, другими странами-членами ЕС, которые не находятся в Шенгенской зоне, является Великобритания, Ирландия, Болгария, Румыния и Кипр.

Напомним, страны ЕС и Шенгенской зоны получили рекомендации относительно процедуры выдачи виз жителям ОРДЛО.

Ранее Нидерланды заблокировали присоединение Болгарии к Шенгену.