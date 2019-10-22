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22 октября 2019, вторник, 22:40 41
Силовые структуры 2019-10-22T22:41:36+03:00
Українські Новини
Бывший депутат от БПП Мамчур получил рекордные 622 тыс. гривен при увольнении с военной службы

Бывший депутат от БПП Мамчур получил рекордные 622 тыс. гривен при увольнении с военной службы

Верховная Рада, Юлий Мамчур, денежная помощь
Юлий Мамчур. Фото: Википедия
Юлий Мамчур. Фото: Википедия

Бывший депутат Верховной Рады Юлий Мамчур (фракция "Блок Петра Порошенко") получил от Министерства обороны 621,8 тыс. гривен единоразовой денежной помощи при увольнении с военной службы.

Об этом свидетельствует информация о существенных изменениях в имущественном состоянии за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Также он получил 46,7 тыс. гривен компенсации за неполученное вещевое имущество от воинской части А0959.

Как сообщали Українськi Новини, один из помощников бывшего депутата Верховной Рады Юлия Мамчура ранил из травматического оружия подростка в Киевской области.

Тем временем Министерство обороны уволило бывшего заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса с военной службы.

Ранее бывший президент Петр Порошенко наградил Мамчура именным оружием.

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