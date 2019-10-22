Портнов подал новый иск о госизмене директора завода Порошенко

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов третий раз за пять лет направил в Службу безопасности Украины (СБУ) заявление о государственной измене руководителя принадлежавшего в 2014-м году Петру Порошенко Севастопольского морского завода.

Об этом Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Напоминаю, что директор завода Порошенко Константин Картошкин после начала оккупации Крыма признал юрисдикцию России в украинском Крыму и вступил в официальную переписку с российскими властями, называвшими в своих запросах Севастополь городом федерального значения. Менеджер Порошенко направлял в Москву отчетность завода, чем создавал дополнительные условия для сдачи украинских интересов и ухудшения обороноспособности Украины. Вскоре Порошенко назначил фигуранта главой крупнейшей военной компании Украины Зоря-Машпроект, где он и протрудился на государственном довольствии до последнего времени", - написал он.

Напомним, ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.