подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 октября 2019, вторник, 20:49 330
Судебная власть 2019-10-22T20:53:39+03:00
Українські Новини
Портнов подал новый иск о госизмене директора завода Порошенко

Портнов подал новый иск о госизмене директора завода Порошенко

Андрей Портнов, Константин Картошкин, Петр Порошенко

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов третий раз за пять лет направил в Службу безопасности Украины (СБУ) заявление о государственной измене руководителя принадлежавшего в 2014-м году Петру Порошенко Севастопольского морского завода.

Об этом Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Напоминаю, что директор завода Порошенко Константин Картошкин после начала оккупации Крыма признал юрисдикцию России в украинском Крыму и вступил в официальную переписку с российскими властями, называвшими в своих запросах Севастополь городом федерального значения. Менеджер Порошенко направлял в Москву отчетность завода, чем создавал дополнительные условия для сдачи украинских интересов и ухудшения обороноспособности Украины. Вскоре Порошенко назначил фигуранта главой крупнейшей военной компании Украины Зоря-Машпроект, где он и протрудился на государственном довольствии до последнего времени", - написал он.

Напомним, ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Больше новостей о: Андрей Портнов Константин Картошкин Петр Порошенко

Архив
Новости
Бойко в Марьинке пообещал возобновить вещание украинских телеканалов 22:03
Спустя 4 года еврокомиссия признала готовность Хорватии присоединиться к Шенгену 21:44
Минобороны уволило Матиоса с военной службы 21:25
Ученые случайно наткнулись на давно затерянный "золотой город" Эльдорадо 21:23
Более 50 слонов погибло голодной смертью в крупнейшем национальном парке Зимбабве 21:07
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, - СМИ 11:31
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok