В Сумах пассажир расплатился с таксистом пулями вместо наличных

В понедельник, 21 октября в Сумах проишел инцидент. Один из пассажиров выстрелил в таксиста из-за суммы, названной на 3 гривны больше, чем положенной. Об этом передает "Магнолія-ТВ".

Отмечается, что около 22:00 работник такси принял заказ. Пассажирами оказались мужчина и женщина. По словам пострадавшего, ничего не предвещало беды во время самой поездки. Однако, когда водитель привез пассажиров к пункту назначения и назвал сумму за поездку, пассажир "не на шутку" рассердился, и несколько раз выстрелил в водителя. Таксист получил травмы лица, шеи и грудной клетки и был доставлен в больницу.

Агрессивного пассажира удалось задержать при попытке сбежать. Сообщается, что свидетели вызвали полицию, однако, были очевидцы, которые выступили в защиту стрелка.

На данный момент, мужчину приговорили к 2м месяцам содержания под охраной без права внесения залога.

Как сообщали Українські Новини, ранее неизвестный ранил 2 мужчин из пистолета в ходе конфликта в троллейбусе в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, под Киевом в электричке работник военной охраны стрелял в буйных пассажиров.