За первый месяц работы министр Оржель заработал меньше 20 тысяч гривен

Первая заработная плата министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля составила 18,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Оржелю в сентябре, составила 18 549 гривен, из них должностной оклад – 14 476 гривен гривен, надбавка за выслугу лет – 3 474 гривен, отпускные – 542 гривны, индексация - 56 гривен.

После удержания налогов и сборов фактическая сумма средств составила 14 932 гривны.

Зарплата заместителя министра экологии и природных ресурсов, на базе которого создано министерство энергетики и защиты окружающей среды, Виктора Варакаша составила 80 526 гривен, Николая Кузя – 35 383 гривен, Василия Полуйко – 46 489 гривен.

Кроме этого, за сентябрь зарплата первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности, которое вошло в состав министерства энергетики и защиты окружающей среды, Татьяны Максимец составила 65 523 гривен, замов министра Михаила Близнюка – 30 680 гривен, Наталии Бойко – 32 786 гривен, Юлии Пидкоморной – 113 321 гривну, Анатолия Корзуна – 93 502 гривны, государственному секретарю министерства Максима Немчинова – 68 724 гривны.

Как сообщали Українські Новини, министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель.

Кабинет Министров увеличил число заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды с 5 до 8.