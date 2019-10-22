Из-за массовых протестов в Чили МИД Украины посоветовал туда не ездить

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Чили из-за массовых протестов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правительство Чили ввело чрезвычайное положение и комендантский час в Сантьяго, Вальпараисо и Консепсьоне с 19 октября.

Причинами послужили массовые протестные акции, которые сопровождаются мародерством и блокировкой важных объектов жизнеобеспечения.

Украинцам, которые уже перебывают в стране, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, ограничить передвижение по стране, избегать посещения мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не совершать несанкционированную фото и видеосъемку, а также не вступать в дискуссии с местными.

По сообщениям зарубежных СМИ, в Чили проходят массовые протесты против общего экономического неравенства и повышения цен на метро в столице Саньтяго на 30 песо (1 гривны).

Из-за беспорядков в стране погибли 11 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября из-за массовых протестов МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Барселону (Испания).

В аэропорту Барселоны десятки людей пострадали, сотня рейсов отменена. Ранее в ходе беспорядков в Каталонии пострадало более 50 человек, 12 было задержано.