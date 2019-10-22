подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 октября 2019, вторник, 15:02 299
Кабмин 2019-10-22T15:02:49+03:00
Українські Новини
Из-за массовых протестов в Чили МИД Украины посоветовал туда не ездить

Из-за массовых протестов в Чили МИД Украины посоветовал туда не ездить

МИД Украины, Протесты, Чили
Протесты в Чили. Фото: twitter.com/Yosoylamudi
Протесты в Чили. Фото: twitter.com/Yosoylamudi

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Чили из-за массовых протестов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правительство Чили ввело чрезвычайное положение и комендантский час в Сантьяго, Вальпараисо и Консепсьоне с 19 октября.

Причинами послужили массовые протестные акции, которые сопровождаются мародерством и блокировкой важных объектов жизнеобеспечения.

Украинцам, которые уже перебывают в стране, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, ограничить передвижение по стране, избегать посещения мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не совершать несанкционированную фото и видеосъемку, а также не вступать в дискуссии с местными.

По сообщениям зарубежных СМИ, в Чили проходят массовые протесты против общего экономического неравенства и повышения цен на метро в столице Саньтяго на 30 песо (1 гривны).

Из-за беспорядков в стране погибли 11 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября из-за массовых протестов МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Барселону (Испания).

В аэропорту Барселоны десятки людей пострадали, сотня рейсов отменена. Ранее в ходе беспорядков в Каталонии пострадало более 50 человек, 12 было задержано. 

Больше новостей о: МИД Украины Протесты Чили

Архив
Новости
Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times 15:16
Люди со всего мира узнают новости из соцсетей, а не ТВ: интернет впервые обошел телевизор 15:08
Бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене 15:03
Из-за массовых протестов в Чили МИД Украины посоветовал туда не ездить 15:02
Доверие украинцев к газетам и телевидению существенно снизилось 14:46
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс 09:22
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА 19:02
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok