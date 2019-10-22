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22 октября 2019, вторник, 10:51 615
Кабмин 2019-10-22T10:51:20+03:00
Українські Новини
Министр инфраструктуры Криклий получил первую зарплату в три раза больше оклада

Министр инфраструктуры Криклий получил первую зарплату в три раза больше оклада

зарплаты чиновников, Владислав Криклий
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Первая заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за сентябрь составила 55,4 тыс. гривен, его заместителей - от 4,6 тыс. до 50,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 78,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в сентябре, составила 55 389 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 2 400 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3 200 гривен, премия за сентябрь – 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, перерасчет за предыдущий период – 1 063 гривны, индексация – 726 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 800 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 44 588 гривен.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 50 580 гривен, Виктора Довганя – 26 940 гривен, Александры Клитиной – 4 666 гривен, госсекретаря Андрея Галущака – 78 322 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Криклий задекларировал 2 квартиры в Киеве, 2 автомобиля и 2 дорогих часов.

Напомним также, что новый министр инфраструктуры Криклий назвал идею Омеляна с "Гиперлупом" абсурдной.

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