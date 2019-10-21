Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию

Служба безопасности Украины начала расследовать как диверсию повреждение турбогенератора Хмельницкой атомной электростанции (Нетешин, Хмельницкая область)

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что уголовное производство СБУ открыто 30 августа текущего года по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

"...в 2019 году должностные лица Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и его структурных подразделений при проведении ремонта генератора турбогенератора энергоблока № 1 обособленного подразделения «Хмельницкая АЭС» с целью ослабления государства совершили умышленные действия, направленные на повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное значение", - сказано в тексте ходатайства следователя СБУ.

Так в июле 2018 года на основании регламента выполнения ремонта комиссия электроцеха ХАЭС сформировала предварительный объем работ, в частности, снятие торцевых щитов генератора, вывод ротора, обзор в доступных местах обмотки статора, дефектация узлов и элементов, контрольные проверки и испытания, замена расходных материалов, сборка и испытания генератора.

Проведение ремонтных работ генератора осуществлялось работниками "Атомремонтсервиса" в соответствии с технологической документацией электрогенератора.

Акт приемки электрогенератора по ремонту подписан 29 июля текущего года.

С этого дня началась подготовка электрогенератора к вводу в эксплуатацию.

14 августа в соответствии с рабочей программой пусковых испытаний блока генератор-трансформатора началось проведение предпусковых операций по выводу энергоблока № 1 ХАЭС.

В ходе выполнения рабочей программы в 21:48 14 августа произошло повреждение турбогенератора.

Повреждение состоялось в результате межфазного короткого замыкания обмотки статора турбогенератора, а именно состоялось повреждение элементов статора и ротора.

Другие составные части турбогенератора повреждены не были, а только загрязнены продуктами термического повреждения.

Также выявлено, что в напорном фторопластовом шланге нижнего стержня 41Н статора находится посторонний предмет (тампон), который возможно стал причиной того, что дистиллят не попадал в водяную камеру стержня и не обеспечил штатное его охлаждение, что привело к перегреву нижнего стержня.

Тампон приобщен к материалам уголовного дела и признан вещественным доказательством.

В середине октября суд по ходатайству СБУ назначил судебно-трасологическую экспертизу, которая должна установить, как образовалось повреждение генератора и как тампон попал в шланг при ремонте.

Как сообщали Українськi Новини, в августе ХАЭС отсрочила подключение энергоблока №1 к энергосети на 3 месяца из-за повреждения турбогенератора.

Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования продлила срок эксплуатации энергоблока №1 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) до 13 декабря 2028 года.

В составе Хмельницкой АЭС работает 2 энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2 000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).