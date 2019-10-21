Над Україною зависли хмари з брудного смогу: звідки він з'явився і як себе захистити

В Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА Олег Попенко, виклавши скріни з вражаючими даннимі.

Єдиним варіантом, звідки взялася така кількість шкідливого газу над Україною, Попенко називає палаючі торф'яники і листя.

На даний момент ситуація в Києві гірше, ніж, наприклад, в Пекіні і Сеулі - про це говорять дані додатків по чистоті повітря в містах.

Синоптик ж Наталя Діденко повідомила свою версію, звідки взялися шкідливі викиди - за її словами, СО утворюється в результаті неповного згоряння палива в автомобільних двигунах і опалювальних приладах, що працюють на вугіллі або на інших видах природного палива, і не так, як від спалювання листя або сміття.

"Що тоді від листя? При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Наприклад, з тліючих листя і трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен. Крім того, з димом у повітря вивільняються діоксини - одні з найбільш отруйних для людини речовин. Все ж чадний газ також може бути ", - написала она.

Також вона розповіла, що зараз як раз в повному розпалі сезон спалювання листя, а в Україні вже тривалий час переважає антіциклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Тому отруйна серпанок "зависає" і нікуди не дівається. "Сухе повітря, слабкий вітер або штиль ще довго будуть визначати погоду в Україні. Вітер може коливатися, правда. Зараз вітер в Україні - переважно південних напрямків, південний, південно-східний, південно- західний. найближчим часом розраховувати на зміну синоптичної ситуації не доводиться - антіциклональний характер погоди утримається ", - зазначила синоптик.

Також Діденко розповіла, що найближчим часом розраховувати на зміну синоптичної ситуації не доводиться - антициклональний характер погоди продовжиться. На жаль і розповіла про правила поведінки в таких умовах.

1.Зволоження приміщення - обов'язково!

Поставити миски по квартирі, вивісити вологі рушники, купити зволожувач або очищувач повітря, пилососити і підмітати не варто, краще волога регулярне прибирання, пшикати періодично розпилювачем води.

2 . Якщо йдете з дому, не відкривайте вікна і балкони.

3. Бажано промивати очі, особливо тим, хто носить лінзи.

4. Пити побільше води.

5. Бігати - відкласти до кращих часів, особливо вранці. Кажуть, що саме вночі і вранці - найбільша концентрація цієї бяки.

6.Свечкі, ароматизатори в будинку поки не варто використовувати.

7. Хто курить, особливо небезпечно це робити як раз в зонах задимленості - будете ще більше втягувати в себе шкоди.

8. Уникайте смажити на кухні. Навіщо створювати додатковий дим?

8. Душ приймати частіше, по можливості, особливо після вулиці.

9. Уже від себе - думаю, варто тимчасово відмовитися від збору грибів, які дуже люблять акумулювати на себе подібні речі.

11. Промивати ніс розчином солі, на ринку є купа подібних препаратів, від дорогих до дешевих або можна знайти поради в інтернеті.

10.Якщо є якісь серйозні, гострі або хронічні, захворювання бронхо-легеневої системи, звичайно, треба звертатися за порадами виключно до лікарів.

Нагадаємо, що Київ отруєний чадним газом: повітря забруднене вже більше, ніж в Пекіні.

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