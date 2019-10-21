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21 октября 2019, понедельник, 07:00 2290 Инфографика
Космос 2019-10-21T07:00:02+03:00
Українські Новини
Пик мощнейшего звездопада состоится ночью: когда явление будет видно в Украине

Пик мощнейшего звездопада состоится ночью: когда явление будет видно в Украине

Космос, Звезды, Звездопад, Звездопад Ориониды

В ночь с 21 на 22 октября землю накроет один из самых мощных звездопадов года - звездопад Ориониды, сообщают Українські Новини.

Поток Ориониды можно наблюдать с 2 октября по 7 ноября каждый год, однако в этом году пик звездопада припадет именно на ночь вторника, 22 число.

Как сообщает Spacegid, название потока происходит от названия одноименного созвездия – Ориона, а источником данного метеорного потока считается известная комета Галлея, которые каждый 76 лет пролетает мимо Земли. 

Наблюдаемая скорость метеоров, пролетающих через атмосферу, составит около 66 км/c. Предполагается, что через несколько лет это число возрастет до 70. Хотя поток возникае в области созвездия Ориона, наблюдать его можно далеко за его пределами.

В средней полосе Восточной Европы лучше всего будет видно этот метеорный поток лучше около 5-ти утра, когда созвездие Ориона располагается высоко на южной стороне неба. Однако в связи с тем, что погода ожидается безоблачная и ясная, возможно, что поток в Украине удастся увидеть и раньше.

Инфографики: SpacegidИнфографики: Spacegid

В 2017 году звездопад Ориониды выглядел так:

Раньше Українські Новини писали, когда и какие метеорные потоки можно увидеть этой осенью.

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