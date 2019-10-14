Звездопады 2019: когда и какие метеорные потоки можно увидеть этой осенью

Звездопад называют одним из самых красивых явлений природы. Каждый год и в разные времена года, поднимая глаза к небу, мы можем наблюдать это событие, наслаждаясь этой, в прямом смысле слова, неземной красотой. Українські Новини расскажут, когда и каких звездопадов стоит ожидать осенью 2019 года.

Звездопад Дракониды

Звездопад Дракониды считается первым осенним метеорным потоком. В 2019 году он прошел с 6 по 10 октября, а своего пика достиг 8 октября. Максимальное число метеоров в час обычно не превышает 30 в час. От остальных метеорных потоков Дракониды отличаются тем, что чаще всего имеют желтоватый или красноватый окрас. Звездопад Дракониды можно увидеть около созвездия Дракона в Северном полушарии.

Звездопад.Фото:"Наше небо".

Звездопад Ориониды

Звездопад Ориониды считают средними по величине метеорными потоками. В 2019 году он пройдет со 2 октября до 7 ноября, а своего пика достигнет 21 октября. Интенсивность звездопада достигает до 40 метеоров в час. Звездопад произойдет около созвездия Орион. Этот метеорный поток можно будет увидеть и в южном, и в северном полушариях.

Звездопад Леониды

Метеорный поток Леониды стартует с 14 по 21 ноября. Интенсивность метеорного потока достигает до 40 метеоров в час. Когда наблюдать Леониды в 2019 году: с 14 по 21 ноября.Своего пика звездопад достигнет примерно 16 числа. Леониды дают примерно 10-15 метеоров в час. В Северном полушарии его видно будет несколько лучше, чем в южном. Для того, чтобы его увидеть специальных приборов не нужно, так как он будет заметен невооруженным глазом.

Уникальность звездопада Леониды состоит в том, что каждые 33 года этот метеорный поток превращается в настоящую звездную бурю. Однако, к сожалению, в этом году такого зрелища не ожидается, такую бурю можно будет увидеть только в 2034 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее в августе 2019 в ночном небе украинцы смогли увидеть яркий звездопад года - метеорный поток Персеиды.

Кроме того, в августе 2019 года в ночном небе также можно было наблюдать уникальные серебристые облака.