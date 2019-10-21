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21 октября 2019, понедельник, 06:35 2999
Общество 2019-10-21T08:20:44+03:00
Українські Новини
Украинцы переходят на зимнее время-2019: когда переводить стрелки часов

Украинцы переходят на зимнее время-2019: когда переводить стрелки часов

Часы, Время, Переход, Зимнее время, Перевод часов
Часы в снегу. Фото: pixabay
Часы в снегу. Фото: pixabay

Этой осенью Украина перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра. В этот день время в стране сдвинется на час назад, сообщают Українські Новини.

Переход традиционно осуществляется в воскресенье, чтобы людям было легче адаптироваться к новому режиму. Кроме того, в отличие от перехода на летнее время, украинцы смогут поспать на час дольше.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Ранее жители западной части Украины требовали отмены перехода на зимнее время из-за позднего восхода солнца и в сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время. Таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент проголосовал за отмену перехода на зимнее и летнее время. Ранее Супрун рассказала как пережить переход на зимнее время.

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