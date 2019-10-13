Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов

Хотя Европарламент отменил переход на зимнее и летнее время, Украина не входит в ЕС и этой осенью, в последнее воскресенье октября, в 4:00 утра жители страны должны будут перевести стрелки своих часов на час назад. В 2019 году переход припадает на 27 октября и время в Украине сдвинется на час назад, сообщают Українські Новини.\r\nЖители Украины смогут поспать на час дольше, в отличие от перехода на летнее время, когда просыпаться приходится на час раньше.\r\nВся страна живет по киевскому времени, хотя ранее жители западной части Украины требовали отмены перехода на зимнее время, поскольку солнце у них встает позже. В сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение.\r\nПереход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПеревод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.\r\nТаким образом, в 2019 году переход состоится в воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра.\r\nРаньше Українські Новини писали, как минимизировать вред от перехода на зимнее время и проверить который час. Также Супрун рассказала как пережить переход на зимнее время.