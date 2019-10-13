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13 октября 2019, воскресенье, 06:40 138
Общество 2019-10-13T06:40:02+03:00
Українські Новини
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов

Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов

Часы. Фото: pixabay
Часы. Фото: pixabay

Хотя Европарламент отменил переход на зимнее и летнее время, Украина не входит в ЕС и этой осенью, в последнее воскресенье октября, в 4:00 утра жители страны должны будут перевести стрелки своих часов на час назад. В 2019 году переход припадает на 27 октября и время в Украине сдвинется на час назад, сообщают Українські Новини.

Жители Украины смогут поспать на час дольше, в отличие от перехода на летнее время, когда просыпаться приходится на час раньше.

Вся страна живет по киевскому времени, хотя ранее жители западной части Украины требовали отмены перехода на зимнее время, поскольку солнце у них встает позже. В сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.

Таким образом, в 2019 году переход состоится в воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра.

Раньше Українські Новини писали, как минимизировать вред от перехода на зимнее время и проверить который час. Также Супрун рассказала как пережить переход на зимнее время.

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