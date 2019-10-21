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21 жовтня 2019, понеділок, 06:35 34
Суспільство 2019-10-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
Українці переходять на зимовий час-2019: коли переводити стрілки годинника

Українці переходять на зимовий час-2019: коли переводити стрілки годинника

Час, Переведення годинника, зимовий час, перехід, годинник
Годинник в снігу. Фото: pixabay
Годинник в снігу. Фото: pixabay

Цією осінню Україна перейде на зимовий час у неділю, 27 жовтня, о 4:00 ранку. Цього дня час у країні зрушиться на годину назад, повідомляють Українські Новини.

Перехід традиційно здійснюється в неділю, щоб людям було легше адаптуватися до нового режиму. Крім того, на відміну від переходу на літній час, українці зможуть поспати на годину довше.

Перехід на зимовий час регламентований постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Згідно з цією постановою, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину назад. Зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.

Раніше мешканці західної частини України вимагали скасування переходу на зимовий час через пізній схід сонця і у вересні 2011 року Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час. Таким чином Україна залишилася б на літньому часі, але в жовтні 2011 року Рада скасувала своє рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент проголосував за скасування переходу на зимовий і літній час. Раніше Супрун розповіла як пережити перехід на зимовий час.

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