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20 октября 2019, воскресенье, 22:23 926
Силовые структуры 2019-10-20T22:28:29+03:00
Українські Новини
Итальянцы и румыны вышли на рыбалку, но случайно приплыли в Украину

Итальянцы и румыны вышли на рыбалку, но случайно приплыли в Украину

Рыбалка, Дунай, Нарушение границы, румыны, Пограничный наряд, Катеры
Задержанный румынский катер. Фото: Измаильский пограничный отряд/Facebook
Задержанный румынский катер. Фото: Измаильский пограничный отряд/Facebook

На украинском участке реки Дунай возле села Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области был задержан катер с гражданами Румынии и Италии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Измаильского пограничного отряда, передают Українські Новини.

Согласно ему, румынский гражданский катер обошел остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Сотрудники погранслужбы на своем катере догнали румынский и задержали его.

Как объяснили задержанные граждане Европейского союза, на реку Дунай они вышли порыбачить, но не сориентировались и случайно заплыли в украинские воды, несмотря на навигационные установки катера.

Задержанный румынский катер. Фото: Измаильский пограничный отряд/FacebookЗадержанный румынский катер. Фото: Измаильский пограничный отряд/Facebook

За нарушение государственной границы на иностранцев составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области на Дунае столкнулся круизный лайнер с грузовым кораблем. Также в Черновицкой области пограничники открыли огонь из-за нападения группы неизвестных.

Тем временем Украина и Молдова ввели совместный контроль на ПП в Одесской области.

Больше новостей о: Рыбалка Дунай Нарушение границы румыны Пограничный наряд Катеры

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