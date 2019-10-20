Скульптура кота Сифона теперь "охраняет" "Замок монстров" в Одессе

На территории "Замка монстров" на Французском бульваре Одессы появился новый житель - это скульптура кота по кличке Сифон. Создала его, как и многие другие скульптуры в Одессе, художница Татьяна Штыкало, сообщает "Пушкинская".

Прообразом скульптуры послужил настоящий кот Сифон, которого 10 лет назад от смерти спасла сестра основательницы благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерины Ножевниковой. Кот перенес десяток операций и выжил. И именно он первым зашел в "Замок монстров", когда его подарили фонду.

Одесская художница Татьяна Штыкало вдохновилась этой историей и создала уже 12 скульптуру. Теперь Сифон стал хранителем "Замка монстров", который благотворительный фонд планирует отреставрировать в скором времени.

Скульптура кота в Одессе. Фото: "Пушкинская"

Как сообщали Українські Новини, в Сиднее украинский скульптор установил огромное сердце. Также в Ивано-Франковске открыли первую кованую скульптуру в воздухе.

Кроме того, в Одессе появился памятник с котиком "поколению Instagram".