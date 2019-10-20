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20 октября 2019, воскресенье, 15:35 684
Политика 2019-10-20T15:36:05+03:00
Українські Новини
Апаршина назначили главой Департамента обороны в Офисе президента

Апаршина назначили главой Департамента обороны в Офисе президента

Иван Апаршин, Офис президента

Иван Апаршин возглавил Директорат по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. Об этом сам Апаршин рассказал изданию theБабель.

"Да, это правда, меня назначили 18 октября", - сообщил Апаршин.

При этом на сайте главы государства документ о назначении пока отсутствует.

В 2007 году, когда пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, Апаршин был назначен главой инспекции в Министерстве обороны, а затем - помощником Гриценко по организационно-аналитическому обеспечению.

Далее он работал первым заместителем главы Управления оборонно-мобилизационной работы. В 2010-2011 годах, когда президентом был Виктор Янукович, Апаршин занимал пост начальника Управления оборонной политики и политики безопасности, а с 2011 по 2014 был заместителем директора Департамента профессиональной экспертизы и начальником Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Иван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

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