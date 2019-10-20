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20 октября 2019, воскресенье, 14:48 12
Общество 2019-10-20T14:48:48+03:00
Українські Новини
В Одессе начали испытывать самый длинный трамвай в Украине

В Одессе начали испытывать самый длинный трамвай в Украине

Одесса, Транспорт, Трамвай
Новый трамвай. Фото: Дмитрий Жеман
Новый трамвай. Фото: Дмитрий Жеман

Минувшей ночью на улицы Одессы впервые вышел трехсекционный вагон Одиссей MAX, который является самым длинным в Украину. Об этом сообщил директор предприятия КП Одесгорэлектротранс Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook.

Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они – трамваи. Вот такие у нас сегодня были ночные покатушки, с Одиссей МАХ, – написал Жеман.

Начать испытания нового вагона решили с маршрута №18. Обкатка прошла успешно. Одиссей МАХ ожидают испытания и на других трамвайных маршрутах, после чего он выйдет на линию.

Работать трехсекционный вагон будет на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

Длина трамвая Одиссей МАХ составляет почти 31 метр. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах. Стоимость трамвая составляет 18 млн гривен, в то время как западные аналоги – 1,5 млн евро.

А вот раньше одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна.

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