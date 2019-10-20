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20 октября 2019, воскресенье, 12:25 83
Политика 2019-10-20T12:25:15+03:00
Українські Новини
Австралийский лайнер провел самый длинный в мире полет без пересадок

Австралийский лайнер провел самый длинный в мире полет без пересадок

Авиаперелет, Австралия, Авиарейс
Самолеты. Фото: pixabay
Самолеты. Фото: pixabay

Первый в истории беспосадочный рейс между США и Австралией был успешно проведен австралийской авиакомпанией Qantas. Об этом сообщает Business insider.

Так, сообщается, лайнер самого продолжительного перелета в истории приземлился в Сиднее, после того как провел в воздухе 19 часов 16 минут. 

Отмечается, что на борту лайнера находились всего 50 человек - 40 пассажиров и 10 членов экипажа, включая четырех дежурных пилотов.

Каждому пассажиру, который участвовал в знаковом авиарейсе, выделили место бизнес-класса, которое можно было переоборудовать в кровать. 

Однако, по данным издания, что подобные полеты с полной загрузкой пассажиров выполнять пока невозможно, поскольку более тяжелая нагрузка уменьшит длину полета.

В планах компании также испытать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней.

Как сообщали Українські Новини, в Швеции большая часть населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата.

Тем временем в Украине открылись новые авианаправления: куда и за сколько можно бюджетно слетать осенью

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