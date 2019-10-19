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19 октября 2019, суббота, 23:22 364
Происшествия 2019-10-19T23:23:04+03:00
Українські Новини
В Днипре в смертельном ДТП погиб полицейский

В Днипре в смертельном ДТП погиб полицейский

смертельное ДТП, ДТП с полицейскими, ДТП с авто
ДТП в Днипре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
ДТП в Днипре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днипре в ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. 

Авария произошла сегодня, 19 октября, около 17:00. Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека – женщина и ребенок, доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста.

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