В Днипре в смертельном ДТП погиб полицейский

В Днипре в ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня, 19 октября, около 17:00. Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека – женщина и ребенок, доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста.