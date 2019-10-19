В Москве нашли двойника Зеленского

Двойник Президента Украины Владимира Зеленского по имени Умид, которого ранее заметили в метро, дал интервью. Умид рассказал телеграм-каналу Mash о том, как узнал о сходстве с Президентом Украины.

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Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко

"Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьей. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего готов подменить на съемках)", - говорится в комментарии к видео.

Мужчина родился в Узбекистане, но работает в Москве.

"Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал", - говорит Умид.



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