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19 октября 2019, суббота, 20:12 152
Жизнь 2019-10-19T20:29:01+03:00
Українські Новини
В Москве нашли двойника Зеленского

В Москве нашли двойника Зеленского

Москва, Метро, Владимир Зеленский, Зеленский Владимир, Двойник Зеленского
Двойник Зеленского. Скриншот: Telegram/
Двойник Зеленского. Скриншот: Telegram/"Mash"

Двойник Президента Украины Владимира Зеленского по имени Умид, которого ранее заметили в метро, дал интервью. Умид рассказал телеграм-каналу Mash о том, как узнал о сходстве с Президентом Украины.

Ранее многие считали, что фото сделано в киевском метро, но на самом деле снимок из подземки Москвы.

Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко Фото: Facebook/Дмитрий Коваленко

"Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьей. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего готов подменить на съемках)", - говорится в комментарии к видео.

Мужчина родился в Узбекистане, но работает в Москве.

"Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал", - говорит Умид.


Как сообщали Українські Новини, на Донбассе сфотографировали мужчину, похожего на Арсения Яценюка

Ранее двойника Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия и оскорбление кодекса страны.

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