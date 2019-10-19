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  • Адвокат Гладковского сообщил о возможном внесении залога 10,6 млн гривен родственниками и друзьями уже на следующей неделе
19 октября 2019, суббота, 17:55 19
Политика 2019-10-19T17:55:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Гладковского сообщил о возможном внесении залога 10,6 млн гривен родственниками и друзьями уже на след

Адвокат Гладковского сообщил о возможном внесении залога 10,6 млн гривен родственниками и друзьями уже на следующей неделе

Арест, Олег Гладковский, Высший антикоррупционный суд, Денежный залог, Обжалование решения суда
Олег Гладковский Фото: 112.ua
Олег Гладковский Фото: 112.ua

Защита бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского намерена обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

Об этом журналистам сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передают Українськi Новини.

"Мы однозначно будем это решение обжаловать", - сказал он.

По его словам, 10,6 млн гривен залога скорее всего будут внесены друзьями и родственниками Гладковского в начале следующей недели.

Защита считает данное решение суда необоснованным.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен.


Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). 

Больше новостей о: Арест Олег Гладковский Высший антикоррупционный суд Денежный залог Обжалование решения суда

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