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  • После того, как НАБУ схватило Гладковского, тот без лишнего националистического пафоса взял родную армию в заложники, - Каневский
19 октября 2019, суббота, 16:15 254 Мнение
Политика 2019-10-19T16:15:02+03:00
Українські Новини
После того, как НАБУ схватило Гладковского, тот без лишнего националистического пафоса взял родную армию в зал

После того, как НАБУ схватило Гладковского, тот без лишнего националистического пафоса взял родную армию в заложники, - Каневский

Глеб Каневский. Фото: uacrisis.org
Глеб Каневский. Фото: uacrisis.org

Глава экспертной группы StateWatch Глеб Каневский заявил, что Гладковские взяли родную армию в заложники. Об этом он написал на своей странице в Facebook


"В "Богдане" пригрозили срывом госзаказа ... Свинарчуки снимают маски Гладковских. Сначала пришли к власти на патриотических лозунгах. Затем собственный бизнес подтянули за счет тайного госзаказа для фронта. Опять же под патриотические заявления. А когда детективы НАБУ схватили под руки, так уже без лишнего националистического пафоса взяли родную армию в заложники. Мол, зацепите нас, и восток останется без грузовиков. И это правда, потому что во времена Гладковского в СНБО, именно его "Богдан Моторс" стал основным поставщиком автотранспорта".

Скриншот: Facebook/Глеб КаневскийСкриншот: Facebook/Глеб Каневский
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