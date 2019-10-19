После того, как НАБУ схватило Гладковского, тот без лишнего националистического пафоса взял родную армию в заложники, - Каневский

Глава экспертной группы StateWatch Глеб Каневский заявил, что Гладковские взяли родную армию в заложники. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"В "Богдане" пригрозили срывом госзаказа ... Свинарчуки снимают маски Гладковских. Сначала пришли к власти на патриотических лозунгах. Затем собственный бизнес подтянули за счет тайного госзаказа для фронта. Опять же под патриотические заявления. А когда детективы НАБУ схватили под руки, так уже без лишнего националистического пафоса взяли родную армию в заложники. Мол, зацепите нас, и восток останется без грузовиков. И это правда, потому что во времена Гладковского в СНБО, именно его "Богдан Моторс" стал основным поставщиком автотранспорта".



Скриншот: Facebook/Глеб Каневский







