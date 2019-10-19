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  • Після того, як НАБУ схопило Гладковського, той без зайвого націоналістичного пафосу взяв рідну армію в заручники, - Канєвський
19 жовтня 2019, субота, 16:15 3 Думка
Політика 2019-10-19T16:15:02+03:00
Українські Новини
Після того, як НАБУ схопило Гладковського, той без зайвого націоналістичного пафосу взяв рідну армію в заручни

Після того, як НАБУ схопило Гладковського, той без зайвого націоналістичного пафосу взяв рідну армію в заручники, - Канєвський

Гліб Канєвський. Фото: uacrisis.org
Гліб Канєвський. Фото: uacrisis.org

Голова експертної групи StateWatch Гліб Канєвський заявив, що Гладковські взяли рідну армію в заручники. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.


"У "Богдані" пригрозили зривом держзамовлення ... Свинарчуки знімають маски Гладковських. Спочатку прийшли до влади на патріотичних гаслах. Потім власний бізнес підтягнули за рахунок таємного держзамовлення для фронту. Знову ж під патріотичні заяви. А коли детективи НАБУ схопили під руки, так вже без зайвого націоналістичного пафосу взяли рідну армію в заручники. Мовляв, зачепите нас, і схід залишиться без вантажівок. І це правда, тому що в часи Гладковського в РНБО, саме його "Богдан Моторс" став основним постачальником автотранспорту".

Скріншот: Facebook/Гліб КанєвськийСкріншот: Facebook/Гліб Канєвський

 
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