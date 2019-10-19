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19 октября 2019, суббота, 11:14 336
Верховная Рада и партии 2019-10-19T11:35:38+03:00
Українські Новини
Попала в зверинец: Дикая куница забежала в кулуары Рады в день принятия Госбюджета-2020

Попала в зверинец: Дикая куница забежала в кулуары Рады в день принятия Госбюджета-2020

Верховная Рада, Куница, Ярослав железняк

В Киеве вечером 18 октября, когда Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении, а пленарная неделя уже закончилась, в кулуары парламента забежала дикая куница. Животное испугано искало выход из здания, позже пушистого гостя словили и выпустили на волю. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", — прокомментировал ситуацию депутат.

Также депутат снял на видео испуганного зверька. Как нежданный гость попал в здание, неизвестно. "Попал в зверинец", - прокомментировали пост пользоватеи соцсети.

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