Попала в зверинец: Дикая куница забежала в кулуары Рады в день принятия Госбюджета-2020

В Киеве вечером 18 октября, когда Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении, а пленарная неделя уже закончилась, в кулуары парламента забежала дикая куница. Животное испугано искало выход из здания, позже пушистого гостя словили и выпустили на волю. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", — прокомментировал ситуацию депутат.

Также депутат снял на видео испуганного зверька. Как нежданный гость попал в здание, неизвестно. "Попал в зверинец", - прокомментировали пост пользоватеи соцсети.