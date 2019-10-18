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18 октября 2019, пятница, 16:50 74
Происшествия 2019-10-18T16:50:41+03:00
Українські Новини
Задержанный полицией сын самого известного наркобарона в мире был спасен бандитами

Задержанный полицией сын самого известного наркобарона в мире был спасен бандитами

Мексика, Наркобизнес, Колумбия, Эскобар Пабло, Эль Чапо
Перестрелка в Калькане. Скриншот:youtube/vision7
Перестрелка в Калькане. Скриншот:youtube/vision7

Сын самого известного наркобарона в мире прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"), Овидио Гусман Лопес, был задержан полицией в четверг 17 октября в административном центре штата Синалоа ( Кульякан). Однако, бандитам удалось "отбить" наркодилера у полиции. Об этом сообщает DW.

Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо рассказал, что задержание Овидио произошло после того, как в Кульякане подвергся нападению патруль национальной гвардии. Силовиков обстреляли с территории дома, который затем подвергся штурму.

 

Овидио и трех других подозреваемых задержали, однако им на помощь быстро подоспели другие бандиты, численность которых значительно превосходила силы нацгвардейцев. Вследствие ожесточенной перестрелки, в ходе которой были жертвы, нацгвардейцы были вынуждены отступить, оставив Овидио Гусмана.

Воспользовавшись беспорядками, из городской тюрьмы бежала большая группа заключенных. В городе воцарился хаос, который длился всю ночь на 18 октября.  

Жителей предупредили, чтобы они не выходили на улицу. По предварительной информации, 20 человек были ранены, 2 погибли.

Овидио Гусман и его брат Альфредо возглавили часть наркокартеля "Синалоа" после того, как их отец Хоакин Гусман ("Эль Чапо") в 2017 году был экстрадирован в США.  

Отмечается, что за 25 лет Эль Чапо переправил в США 155 тонн кокаина, метамфетамина и марихуаны.

Как сообщали Українські Новини, ранее брат наркобарона Пабло Эскобара заявил о намерениях судиться с известным инженером Илоном Маском. 

Также, дом в городе Медельине (Колумбия), принадлежавший "кокаиновому королю" Пабло Эскобару, снесли. Около 180 детонаторов были использованы для уничтожения здания "Монако".

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