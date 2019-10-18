Для Луганской ТЭС нужна спеццена на газ, это вопрос энергобезопасности, – экс-замминистра энергетики Чех

Чтобы не оставить Луганский регион без электроснабжения накануне отопительного сезона, правительство обязано рассмотреть вопрос предоставления специальной цены газа для Луганской теплоэлектростанции (ТЭС), которая выполняет в регионе социальную функцию, являясь единственным источником энергоснабжения в области.

Об этом заявил бывший заместитель министра энергетики Сергей Чех.

"Мы подойдем к зиме, проблема ужесточится, и будут более тяжелые последствия, чем сейчас при +20. Необходимый объем энергии дефицит энергии, который должен покрываться Луганской станцией, 160-180 мВт, он будет выше объема выработки. По сути говоря, потребность в компенсации или в специальных ценах вырастет. Я убежден, что энергоблок, что сейчас работает на газу, приносит убытки компании и, поэтому он как можно меньше пытается эти убытки генерировать", - отметил Чех.

Эксперт отметил, что лучшим способом решения ситуации является предоставление Луганской ТЭС специальной цены на газ, поскольку себестоимость производства электроэнергии на газу в разы выше нежели на угле, а существующие ограничения на рынке электроэнергии не позволяют продавать ее по более высокому тарифу.

"Нужно установить специальную цену. Я считаю, что ценой газа и прибылью "Нефтегаза" нужно решать этот вопрос. Да, это приведет к перераспределению, может быть, бюджета, но это нельзя считать потерей бюджета, это удержание стабильности в регионе", - сообщил бывший замминистра.

По его мнению, альтернативным вариантом решения проблемы могло бы стать так называемое PSO на электроэнергию – компенсация разницы между действующими ценовыми ограничениями на электроэнергию, которые установил рынок, и себестоимостью производства электроэнергии Луганской ТЭС.

Он также подчеркнул, что в нынешней ситуации последствия отсутствия решения правительства о цене на газ для Луганской ТЭС могут обернуться катастрофой для Луганского региона.

"Это вопрос национальной энергетической безопасности. Потому что вопрос с последствиями размораживания тепловых систем, затоплением шахт "Лисичанскугля", "Первомайскугля", к ним дошкольные учреждения, школы, инфраструктура... Я не собираюсь наводить излишние страхи, но цена вопроса вероятных ущербов гораздо выше, чем затраты", - отметил Чех.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с территории Российской Федерации, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре 2018 года.

"Действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России, поэтому Кабинет Министров Украины должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции", - отметил директор Луганского областного департамента ЖКХ Виталий Сурай.

Председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий сообщил, что альтернативы снижению цены на газ для ТЭС нет, так как в противном случае придется применять веерные отключения и питать социальные объекты от генераторов.

3 октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Минэнерго готово рассматривать вопрос цены на газ для Луганской ТЭС.