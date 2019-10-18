Для Луганської ТЕС потрібна спецціна на газ, це питання енергобезпеки, – екс-заступник міністра енергетики Чех

Щоб не залишити Луганський регіон без електропостачання напередодні опалювального сезону, уряд зобов'язаний розглянути питання надання спеціальної ціни газу для Луганської теплоелектростанції (ТЕС), яка виконує в регіоні соціальну функцію, залищаючись єдиним джерелом енергопостачання в області.

Про це заявив колишній заступник міністра енергетики Сергій Чех.

"Ми підійдемо до зими, проблема посилиться, і будуть тяжкіші наслідки, ніж зараз при +20. Необхідний обсяг енергії, дефіцит енергії, який повинен покриватися Луганській станцією, 160-180 мВт, він буде вище обсягу вироблення. По суті кажучи, потреба в компенсації або в спеціальних цінах зросте. Я переконаний, що енергоблок, що зараз працює на газу, приносить збитки компанії і, тому він якомога менше намагається ці збитки генерувати", - зазначив Чех.

Експерт зазначив, що найкращим способом вирішення ситуації є надання Луганської ТЕС спеціальної ціни на газ, оскільки собівартість виробництва електроенергії на газу в рази вище ніж на вугіллі, а існуючі обмеження на ринку електроенергії не дозволяють продавати її за більш високим тарифом.

"Потрібно встановити спеціальну ціну. Я вважаю, що ціною газу та прибутком "Нафтогазу" потрібно вирішувати це питання. Так, це призведе до перерозподілу, може бути, бюджету, але це не можна вважати втратою бюджету, це утримання стабільності в регіоні", - повідомив колишній заступник міністра.

На його думку, альтернативним варіантом вирішення проблеми могло б стати так зване PSO на електроенергію - компенсація різниці між діючими ціновими обмеженнями на електроенергію, які встановив ринок, і собівартістю виробництва електроенергії Луганської ТЕС.

Він також підкреслив, що в нинішній ситуації наслідки відсутності рішення уряду про ціну на газ для Луганської ТЕС можуть стати катастрофою для Луганського регіону.

"Це питання національної енергетичної безпеки. Тому що питання із наслідками розморожування теплових систем, затопленням шахт "Лисичанськвугілля", "Первомайскугля", до них дошкільні установи, школи, інфраструктура... Я не збираюся наводити зайві страхи, але ціна питання ймовірних збитків набагато вище, ніж витрати", - зазначив Чех.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з території Російської Федерації, тому що під'їздів до електростанції по контрольованій українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, на спалювання газу вона вимушено вже переходила в листопаді 2018 року.

"Діючі ціни на електроенергію не покривають вартість газу, на який змушена перейти Луганська ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії, тому Кабінет Міністрів України повинен встановити спеціальну ціну на газ для теплоелектростанції", - зазначив директор Луганського обласного департаменту ЖКГ Віталій Сурай.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький повідомив, що альтернативи зниження ціни на газ для ТЕС немає, так як в противному випадку доведеться застосовувати віялові відключення й живити соціальні об'єкти від генераторів.

3 жовтня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Міненерго готове розглядати питання ціни на газ для Луганської ТЕС.