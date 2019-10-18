Четыре дня под стражей: Экс-директор КРРТ получил 100 тыс. гривен моральной компенсации

Печерский районный суд Киева присудил 100 тыс. гривен морального ущерба для бывшего исполняющего обязанности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константина Захаренко, задержанного и арестованного в марте 2018 года по подозрению в причастности к уничтожению Радиопередающего центра в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Захаренко был задержан и арестован 29 марта 2018 года.

Он содержался под стражей 4 дня.

В марте текущего года Генеральная прокуратура закрыла дело против экс-и.о. гендиректора КРРТ в связи с отсутствием доказательств совершения им преступления.

Захаренко потребовал от государства возместить ему 1 млн гривен морального ущерба, отметив, что из-за арест у него ухудшилось здоровье, ему предоставлялась медицинская помощи и около 1 года он вынужден был проходить лечение.

В сентябре текущего года суд частично удовлетворил иск и решил возместить истцу не 1 млн, а 100 тыс. гривен морального ущерба, так как он находился под стражей всего 4 дня.

Кроме того, он взыскал в пользу Захаренко 64 тыс. гривен судебных расходов.

Более того, 1 августа текущего года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников полиции и прокуратуры Киевской области из-за незаконного задержания экс-и.о. гендиректора КРРТ.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года правоохранители задержали 7 человек, в том числе Захаренко, по подозрению в захвате земельного участка государственного предприятия "Радиопередающий центр" в Киевской области.

5 из них были арестованы, еще 2 - отправлены под домашний арест.

В марте текущего года дело было закрыто.

Строительство Броварского радиопередающего центра началось в 1931 году.

Мощности радиовышек и передающего центра входили в мобилизационный план государства на случай войны или чрезвычайной ситуации.

Передатчики радиоцентра могли осуществлять радиовещание на длинных волнах по всей территории Украины.

В 2013 году Радиопередающий центр был демонтирован, а земельные участки проданы предприятиями бизнесмена Виктора Полищука.