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18 октября 2019, пятница, 14:55 665
Интернет и IT 2019-10-18T14:56:08+03:00
Українські Новини
Почтовая доставка подорожает со следующего года: новые расценки

Почтовая доставка подорожает со следующего года: новые расценки

Почта, Подорожание, НКРСИ, Доставка писем
Голубь с письмом. Фото: business.ua
Голубь с письмом. Фото: business.ua

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила повышение тарифов на услуги почтовой связи с 1 января 2020 года после того, как "Новая почта" установила стоимость авиадоставки до тысячи гривен.

Об этом говорится в решении НКРСИ №403 от 3 сентября, передают Українськi Новини.

В частности стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г повысится с 8 до 9 гривен (неприоритетные) и с 10 до 11 гривен (приоритетные), весом от 1 до 2 кг – с 32 до 36 гривен (неприоритетные) и с 40 до 44 гривен (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г повысится с 12 до 13,50 гривен (неприоритетные) и с 15 до 16,50 (приоритетные), весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 гривен (неприоритетные) и с 50 до 55 гривен (приоритетные). Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся с 7 до 8 гривен.

Стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу останется на уровне 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры обязали восстановить почтовые отделения в селах с населением менее 2 тыс. жителей. Тем временем НБУ решил выдавать валютные лицензии операторам почтовой связи.

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