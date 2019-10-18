Закон об обличителях коррупции не улучшит эффективность правоохранительных органов, - Пилипенко

Принятый парламентом закон об обличителях коррупции (№1010) вряд ли повысит эффективность правоохранительных органов. Сделать это смогут доведены до суда дела, конкретные приговоры.

Об этом сказал представитель Украины в Венецианской комиссии (2013-2017 гг.), Народный депутат Украины VI-VII созывов, директор Украинского центра общественно-правовых исследований Владимир Пилипенко в эфире "4 канала".

"Это стимулирование работы по борьбе с коррупцией, которое власть хочет показать обществу", - убежден он.

Политик отметил, что соответствующий документ расширил полномочия НАПК, которое не является органом досудебного расследования.

"Мы говорим об уголовных правонарушениях, о преступлениях, раскрытием которых должны заниматься органы досудебного расследования. В данном случае можем говорить о НАБУ", - отметил он.

Кроме того, расширенные определенные гарантии самых обличителей. Но есть опасность, предостерег Владимир Пилипенко, что обличители этими гарантиями могут злоупотреблять - использовать для манипуляций и собственной выгоды, оговаривая определенных лиц.

В то же время, подчеркнул заслуженный юрист Украины, согласно европейским стандартам, должна быть четкая защита от заведомо ложного сообщения о преступлении.

"Хорошо, что предусмотрели крайней мере гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный лицу (если его неоправданно разоблачили). Но должно быть уголовная ответственность за клевету. Тогда мы всех уравняли", - советует Владимир Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада разрешила вознаграждать обличителей коррупции.