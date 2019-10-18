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18 октября 2019, пятница, 10:07 303
Транспорт 2019-10-18T10:13:42+03:00
Українські Новини
В Германии налог на авиабилеты хотят увеличить почти в два раза: на сколько подорожают полеты

В Германии налог на авиабилеты хотят увеличить почти в два раза: на сколько подорожают полеты

Германия, Ryanair, Авиалинии, авиабилеты, Покупка авиабилетов, Марш за климат
Самолеты в аэропорту Гамбурга, Германия. Фото: avianews.com
Самолеты в аэропорту Гамбурга, Германия. Фото: avianews.com

Правительство Германии предложило увеличить на 77% налог на авиабилеты (Luftverkehrsteuer) на европейские и внутренние рейсы. Таким образом налог с 7,38 евро увеличится до 13,03 евро с каждого пассажира.

Налог на средние дистанции протяженностью до 6 000 км (зона 2) предлагается поднять на 43% с 23,05 евро до 33,01 евро. Сбор с пассажиров дальнемагистральных рейсов (зона 3) должен увеличиться также на 43% с 41,49 евро до 59,43 евро, пишет Avianews.

Новые ставки налога, в случае их утверждения Бунтестагом, начнут действовать с 1 апреля 2020 года. По прогнозам правительства, они принесут дополнительно только в 2020 году 470 млн евро, а в пересчете на 12 месяцев дополнительные доходы составят 785 млн евро.

Увеличение налога правящая коалиция объясняет защитой экологии и желанием сократить выбросы углекислого газа. Для того, чтобы простимулировать пассажиров использовать наземный транспорт, одновременно с увеличением налога на авиабилеты правительство предложило снизить ставку НДС на билеты на поезда дальнего следования с 19% до 7%.

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, по итогам 2018 года бюджет страны получил 1 млрд 193 млн евро налога с авиабилетов. 589,8 млн евро поступило от авиабилетов на внутренние и европейские рейсы, 112,3 млн евро от авиабилетов в зону 2, 490,9 млн евро от авиабилетов на дальние расстояния.

Впервые налог начал взиматься с пассажиров, чьи рейсы выполнялись с 1 января 2011 года из аэропортов Германии. От оплаты сборы освобождены пассажиры до 2 лет, а также пассажиры, следующие транзитом через аэропорты Германии. Таким образом, правительство предоставило льготы авиакомпаниям, развивающим трансфер, в то время как от налога пострадали лоу-косты, продающие билеты из точки в точку.

После повышения налога его ставка фактически в более чем 2,5 раза превысит цену самых дешевых билетов по 5 евро крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Европы Ryanair.

Как сообщали Українські Новини, тысячи протестующих по всему миру открыли в понедельник двухнедельный "марафон" забастовок за климат

В Киеве также тысячи людей вышли на Всемирный марш за климат.

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