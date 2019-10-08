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08 октября 2019, вторник, 19:40 34
Мир 2019-10-08T19:40:27+03:00
Українські Новини
Тысячи протестующих по всему миру открыли в понедельник двухнедельный "марафон" забастовок за климат

Тысячи протестующих по всему миру открыли в понедельник двухнедельный "марафон" забастовок за климат

Митинги за климат на сегодняшний день набирают обороты. Тысячи протестующих по всему миру вышли в понедельник на улицы своих городов, запуская масштабный 2-недельный "марафон" забастовок в защиту климата. Об этом передает Reuters.

В частности, во многих городах мира были проведены массовые аресты активистов.

Так, в Лондоне полиция арестовала 276 активистов группы "Восстание против вымирания", когда они перекрывали мосты и дороги в центре города. В то же время, в Берлине протестующие останавливали движение на объезде колонны Победы.

 

В Голландии полиция арестовала более 100 климатических активистов, которые перекрывали улицу перед национальным музеем страны. Подобные акции протеста прошли в Австрии, Австралии, Франции, Испании и Новой Зеландии.

 

В одном из районов Нью-Йорка забастовщики распылили фальшивую кровь  и сымитировали смерть из-за массовых выбросов парниковых газов в атмосферу.

 Как сообщали Українські Новини, ранее в Англии эко-активисты вылили 1800 литров "крови" возле дома Казначейства Ее Величества.

Кроме того, в Лондоне арестовали около 300 защитников климата, блокирующих дороги.

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Забастовщики имитировали смерть в знак защиты климата.Скриншот:Reuters.
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