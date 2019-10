Тысячи протестующих по всему миру открыли в понедельник двухнедельный "марафон" забастовок за климат

В частности, во многих городах мира были проведены массовые аресты активистов.

Так, в Лондоне полиция арестовала 276 активистов группы "Восстание против вымирания", когда они перекрывали мосты и дороги в центре города. В то же время, в Берлине протестующие останавливали движение на объезде колонны Победы.

В Голландии полиция арестовала более 100 климатических активистов, которые перекрывали улицу перед национальным музеем страны. Подобные акции протеста прошли в Австрии, Австралии, Франции, Испании и Новой Зеландии.

Protesters spattered the Wall Street Bull and themselves with fake blood to evoke their fears of a deadly environmental catastrophe. More here: https://t.co/AakPbHCGWR pic.twitter.com/pbQqGssYfw