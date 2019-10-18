Сегодня день памяти Святой мученицы Харитины: история и традиции

18 октября православная церковь почитает память святой мученицы Харитины, которая пострадала за веру. Этот день в народе называли "первые холстины". Українські Новини расскажут историю и приметы данного дня.

Святая мученица Харитина во время правления императора Диоклетиана в Киликии. Она была христианкой, что было запрещено в тез краях. После того, как власти узнали об этом, Харитину вызвали на допрос. Харитина отважно предстала перед судом, и не отреклась от своей веры в Христа.

В последствии, ее коротко остригли, но несмотря на это, у нее снова выросли пышные волосы, что стало показателем Божьей силы. Затем святую долго пытали. С головы Харитины сняли кожу и приложили к ней пылающие угли, затем факелами сожгли бока. После всех пыток ее бросили в море, привязав к шее тяжелый камень.

Но в итоге Харитина чудесным образом спаслась и вновь явилась перед истязателями, чтобы показать силу христианской веры. Святую снова подвергли истязаниям, велели отдать на поругание в блудилище. Харитина не могла больше выдерживать этого испытания и попросила Господа избавить ее от страшных мучений, после чего ее душа отошла к Богу.

Народные приметы и традиции

Память Святой Харитины стали чтить 18 октября. В народном календаре она - вестница будущих холодов.

У православных христиан было принято завершить все огородно-полевые работы. "Харит - первая холст", "Харит - вечная ткачиха", "Харит ткала, пряла - весь дом одевала" - говорили друг другу женщины и садились за ткацкие станки, а девушки - за рукоделие.

Нить, сотканная в этот день, считалась "животворной". Ее связывали на левое запястье от сглаза и от сглаза.

В то же время мужчины начинали катать шерсть на валенки.

Большинство сновидений в этот день обещают большую прибыль или возможность приобрести то, о чем вы давно мечтали, но не могли позволить в силу различных причин.

С 18 октября также было связано несколько запретов. Во-первых, этот день считался неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Считалось, что союз, заключенный в День Харитины, принесет несчастья.

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