подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
ONLINE
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины

  • Новости
  • Жизнь
  • Сегодня день памяти Святой мученицы Харитины: история и традиции
18 октября 2019, пятница, 05:58 99
Жизнь 2019-10-18T09:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня день памяти Святой мученицы Харитины: история и традиции

Сегодня день памяти Святой мученицы Харитины: история и традиции

Покрова Пресвятой Богородицы, Пресвятая мученица, Праведница, Харитина
Святая Харитина.Фото:
Святая Харитина.Фото:"Мир тесен"

18 октября православная церковь почитает память святой мученицы Харитины, которая пострадала за веру. Этот день в народе называли "первые холстины". Українські Новини расскажут историю и приметы данного дня.

Святая мученица Харитина во время правления императора Диоклетиана в Киликии. Она была христианкой, что было запрещено в тез краях. После того, как власти узнали об этом, Харитину вызвали на допрос. Харитина отважно предстала перед судом, и не отреклась от своей веры в Христа.

В последствии, ее коротко остригли, но несмотря на это, у нее снова выросли пышные волосы, что стало показателем Божьей силы. Затем святую долго пытали. С головы Харитины сняли кожу и приложили к ней пылающие угли, затем факелами сожгли бока. После всех пыток ее бросили в море, привязав к шее тяжелый камень.

Но в итоге Харитина чудесным образом спаслась и вновь явилась перед истязателями, чтобы показать силу христианской веры. Святую снова подвергли истязаниям, велели отдать на поругание в блудилище. Харитина не могла больше выдерживать этого испытания и попросила Господа избавить ее от страшных мучений, после чего ее душа отошла к Богу.

Народные приметы и традиции

Память Святой Харитины стали чтить 18 октября. В народном календаре она - вестница будущих холодов.

У православных христиан было принято завершить все огородно-полевые работы. "Харит - первая холст", "Харит - вечная ткачиха", "Харит ткала, пряла - весь дом одевала" - говорили друг другу женщины и садились за ткацкие станки, а девушки - за рукоделие.

Нить, сотканная в этот день, считалась "животворной". Ее связывали на левое запястье от сглаза и от сглаза.

В то же время мужчины начинали катать шерсть на валенки.

Большинство сновидений в этот день обещают большую прибыль или возможность приобрести то, о чем вы давно мечтали, но не могли позволить в силу различных причин.

С 18 октября также было связано несколько запретов. Во-первых, этот день считался неподходящим для начала нового романа. Свататься, делать предложения и гулять свадьбы было запрещено. Считалось, что союз, заключенный в День Харитины, принесет несчастья.

Ранее Українські Новини рассказали о том, когда украинцы перейдут на зимнее время. 

Также сообщалось о главных погодных и свадебных приметах праздника Покровы .

Больше новостей о: Покрова Пресвятой Богородицы Пресвятая мученица Праведница Харитина

Архив
Новости
Пожар в Киеве. Скриншот видео Информатор
Масштабный пожар в Киеве: на Березняках горели четыре квартиры высотки, жильцов эвакуировали 09:45
ГПУ проверит, вмешивался ли в работу прокуратуры депутат от "Слуги народа" Медяник 09:39
Кононенко задерживали в аэропорту, но он уже в Турции 09:17
Пашинскому "светит" три новых подозрения, - Рябошапка 09:16
В Верховной Раде рассмотрят обращение журналистов о давлении на СМИ со стороны Шевцова и Дегрик 09:09
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН 17:10
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok