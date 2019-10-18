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  • Хотіла завагітніти: Жінка померла під час простої гінекологічної процедури в Чернівцях
18 жовтня 2019, пʼятниця, 10:00 13
Події 2019-10-18T10:45:01+03:00
Українські Новини
Хотіла завагітніти: Жінка померла під час простої гінекологічної процедури в Чернівцях

Хотіла завагітніти: Жінка померла під час простої гінекологічної процедури в Чернівцях

Смерть, Операція, лікарська халатність, гінеколог
Загибла Наталя Винник. Скріншот: сюжет
Загибла Наталя Винник. Скріншот: сюжет "ТСН"

У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла 37-річна жінка. Вранці вона пішла в лікарню, а вже через кілька годин медики зателефонували її рідним і повідомили про смерть. Родичі звинувачують лікарів у смерті, повідомляє "ТСН".

Про смерть жінки її сестрі повідомили телефоном лікарі.

"Вони сказали, що так буває і сестра померла під час процедури", - каже сестра загиблої Людмила Козак.

Людмила разом з чоловіком приїхали у відділення. Лікарі назвали їм одразу кілька версій смерті Наталії.

"Версії - це алергічна реакція, і лопнув легеневий тромб. Коли зайшов до кабінету зайвий раз уточнити, що стало причиною смерті, то сказали: різко впав тиск. Дві версії різні протягом такого малого відрізку часу", - каже чоловік сестри загиблої Віталій Козак.

Померлій Наталії Винник було 37 років. За словами родичів, вона не мала серйозних проблем зі здоров’ям. Єдине - не могла завагітніти, а тому й прийшла до лікарів.

Завідувачка відділення, у якому робили операцію, спіклуватися відмовилась. Виконуючий обов'язки головного лікаря запевняє, що усі лікарі, які робили операцію – висококваліфіковані. Гістероскопія під загальним наркозом була успішною, а погано жінці стало вже після неї.

Загибла Наталя Винник. Скріншот: сюжет Загибла Наталя Винник. Скріншот: сюжет "ТСН"

"Хірург, який оперував - лікар першої категорії, анастезіолог - завідувач віділення. На жаль, будь-яке саме нексладне втручання несе певні ризики та укладнення. Після операції раптово мала місце зупинка серця, у подальшому - набряк легень. Реанімаційні заходи були, на жаль, безуспішними", - каже в.о. головного лікаря Чернівецького пологового будинку №1 Василь Ринжук.

Що саме спричинило зупинку серця, наразі з'ясовують у обласному патологоанатомічному бюро, бо лише розтин тіла дозволить точно встановити причину. У поліції за заявою родичів відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання медиками своїх обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом дитина померла в утробі матері - лікарі вимагали гроші за стимуляцію пологів. Також через загибель дитини судитимуть педіатра в Чернівецькій області.

Тим часом у Львові за смерть немовляти в пологовому відділенні завідуючу засудили до року в'язниці.

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