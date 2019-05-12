Из-за гибели ребенка будут судить педиатра в Черновицкой области

Прокуратура Черновицкой области направила в суд обвинительный акт в отношении врача-педиатра. Женщину подозревают в халатном исполнении своих обязанностей, из-за чего погиб 2-летний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передают Українські Новини.

Сообщается также, что обвиняемая, находясь на должности врача-педиатра, при осмотре и лечения больного (2016 года рождения) проявила небрежность и не приняла никаких мер по правильной установке диагноза и своевременного проведения дополнительных методов обследования, которые в свою очередь дали бы возможность верно диагностировать болезнь мальчика и провести необходимое лечение.

Ребенок попал в "Кельменецкую амбулаторию общей практики семейной медицины" с жалобами на повторную рвоту, вялость, сонливость и насморк. Его осмотрели и госпитализировали, предварительно поставив диагноз ОРВИ и острый обструктивный бронхит.

В соответствии с этим диагнозом ребенка и лечили.

"Однако, состояние мальчика ухудшалось и уже на следующий день ребенок был доставлен в Черновицкую ОГКБ, где врачи поставили правильный диагноз - синдром Рея. Спасти жизнь ребенка не удалось. Через месяц мальчик умер", - сказано в сообщении.

Согласно выводам комиссионных судебно-медицинских экспертиз непредоставление в районной больнице своевременной квалифицированной медицинской помощи ребенку фактически лишило его шанса на выживание и выздоровление.

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