"Платформа Бойко" требует от Зеленского скорейшего восстановления мира, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин заявил, что политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует от власти, чтобы она делала все необходимые шаги для восстановления мира в Украине.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Нас беспокоит то, что срывается Минский процесс. Это самая большая проблема Украины. То, что вчера говорил президент, что будут продолжены консультации, что будут продолжены переговоры в "нормандском" формате, – это очень хорошо. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает эти действия Президента", – сказал политик.

"Вместе с тем мы настаиваем на том, что должен оставаться Минский процесс, и власть должна делать все, чтобы восстановить мир в Украине. Это принципиальная позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь" и то, чего мы требуем от власти", – добавил Левочкин.