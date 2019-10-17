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17 октября 2019, четверг, 17:59 501
Верховная Рада и партии 2019-10-17T18:00:47+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" требует от Зеленского скорейшего восстановления мира, – Левочкин

"Платформа Бойко" требует от Зеленского скорейшего восстановления мира, – Левочкин

Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин заявил, что политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует от власти, чтобы она делала все необходимые шаги для восстановления мира в Украине.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Нас беспокоит то, что срывается Минский процесс. Это самая большая проблема Украины. То, что вчера говорил президент, что будут продолжены консультации, что будут продолжены переговоры в "нормандском" формате, – это очень хорошо. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает эти действия Президента", – сказал политик.

"Вместе с тем мы настаиваем на том, что должен оставаться Минский процесс, и власть должна делать все, чтобы восстановить мир в Украине. Это принципиальная позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь" и то, чего мы требуем от власти", – добавил Левочкин.

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