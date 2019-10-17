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  • В случае проведения реприватизации Украина может повторить судьбу Венесуэлы, – журналист
17 октября 2019, четверг, 16:41 453
Экономика 2019-10-17T16:56:42+03:00
Українські Новини
В случае проведения реприватизации Украина может повторить судьбу Венесуэлы, – журналист

В случае проведения реприватизации Украина может повторить судьбу Венесуэлы, – журналист

Украина рискует повторить печальный опыт Венесуэлы, если попытается национализировать проданные ранее государственные активы.

Об этом написал эксперт Денис Безлюдько в Українських Новинах.

По мнению эксперта, в проекте государственного бюджета заложены достаточно скромные поступления от приватизации. Возможно, это связано с заявлениями о возможной реприватизации активов. "Инвесторы не жалуют страны, где у них отбирают собственность. В этом легко убедиться на "кейсе Венесуэлы", которая пачками национализировала предприятия, отбирая их у частных инвесторов. В рейтинге Мирового банка за 2018 год по сальдо (приток минус отток) иностранных инвестиций Венесуэла занимает 183-е место. Украина – 59-е", - уточнил он.

Безлюдько подчеркнул, что в Украине и так достаточно сдерживающих факторов для прихода инвестора и без риска национализации активов. "Что может помешать успешной приватизации в Украине? Есть немало таких факторов. Несмотря на попытки Президента Зеленского, военное противостояние на Донбассе может продлится еще долго. Восстановление экономики Украины превратилось из стайерского забега в марафонский, можно мечтать о росте на 40% за 5 лет, но будем реалистами. Откровенно странных судебных решений стало меньше, но все равно они не редкость. Рейдерских захватов тоже стало меньше, но полностью это явление не искоренено. Зарубежные инвесторы не то чтобы обходят Украину десятой дорогой, но статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует - наша страна у них не в приоритете", - подытожил эксперт.

Напомним, согласно заявлениям премьер-министра Алексея Гончарука, в 2020 году правительство планирует выручить от приватизации 5-6 млрд гривен. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.

В то же время, Фонд государственного имущества Украины еще в 2017 году начал судебный процесс по возврату "Укртелекома" в госсобственность. Если предприятие будет все-таки реприватизировано, то согласно законодательству, Украина должна будет вернуть собственнику 10,6 млрд гривен. Это в 2 раза превышает ожидаемые поступления от продажи госпредприятий в 2020 году.

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