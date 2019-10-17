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17 октября 2019, четверг, 11:27 93
Судебная власть 2019-10-17T11:27:42+03:00
Українські Новини
КС рассматривает конституционность отмены монополии адвокатов: Рябошапка не пришел

КС рассматривает конституционность отмены монополии адвокатов: Рябошапка не пришел

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности законопроекта №1013 Президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Заседание КС началось в 10:00.

Слушания проходят в открытом режиме.

На заседании присутствуют : представитель Рады в КС Ольга Совгыря, представители Национальной ассоциации адвокатов Александр Дроздов, Марина Ставнийчук и Оксана Каденко, а также представитель академии адвокатуры Сергей Гончаренко.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не пришел в Конституционный Суд на рассмотрение дела о конституционности отмены монополии адвокатов на защиту в судах.

Об этом сообщил глава КС Александр Тупицкий, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что Рябошапка был приглашен на заседание, но прислал письмо, в котором сообщил, что не сможет принять в нем участие.

Также Рябошапка в своем письме отметил, что поддерживает в этом вопросе позицию Верховной Рады, то есть таким образом дал понять, что поддерживает отмену адвокатской монополии.

Как сообщали Українськi Новини, ученые Одесской юракадемии и Национального университета Я. Мудрого за сохранение монополии адвокатов в судах.

НААУ призывает Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии. Ассоциация подчеркивает, что предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом

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