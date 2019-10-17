Правоохранители начали расследование дела в отношении чиновника Администрации Порошенко Елманова

Следственное управление Национальной полиции Украины начало расследование дела о завладении средствами "Укрэксимбанка" в особо крупном размере компаниями бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации Порошенко Дмитрия Елманова.

Об этом говорится в материалах уголовного производства, копией которых располагают Українські Новини.

Следственное управление национальной полиции Украины начало расследование уголовного дела о завладении средствами государственного ПАО "Укрэксимбанк" в размере более 149 млн гривен. В результате деятельности организованной группы лиц, координированных бывшим государственным служащим, занимал ответственное положение - руководителем Главного департамента вопросам деятельности правоохранительных органов Администрации Президента Украины – Дмитрия Елманова, в имущественных интересах последнего.

Как сообщалось ранее, "Укрэксимбанк" и группа компаний "БМ", владельцем которой является Дмитрий Елманов, более 9 лет находятся в судебных процессах, вызванных неоплатой последней 584 млн гривен проблемных кредитов и попыток вывести заложенные банку активы в процессе контролируемого должником банкротства. Дело о банкротстве предприятия "АТП 13060", входящего в "БМ Групп", было инициировано в Хозяйственном суде Днепропетровской области после смены юридических адресов компаний группы с Киева на Днепр, и стало возможным благодаря внезапному появлению у компаний группы огромной задолженности по векселям перед малоизвестной ООО "АГРО ТОП", которая помимо векселей ПАО "АТП 13060" приобрела у Дмитрия Елманова контрольный пакет акций АТП за символическую сумму 3 000 гривен, что свидетельствует об их связанности.

Своим определением по делу №904/1938/15 от 21.05.2019 г. суд удовлетворил ходатайство ликвидатора и дал согласие на продажу имущества, заложенного в ПАО "Укрэксимбанк" по ипотечному договору от 10.11.2005 г. №18105Z72. Таким образом, суд разрешил ликвидатору снизить стоимость продажи заложенного в Укрэксимбанке целостного имущественного комплекса АО "АТП 13060" (входящего в "БМ Групп") до произвольно низкого значения. "БМ Групп" с 2009 года была одним из наиболее крупных проблемных должников "Укрэксимбанка" на общую сумму более 20 млн долларов, однако к настоящему времени активы АО "АТП 13060" остались последним шансом банка на частичное возмещение ущерба.

Внимание СМИ, а также известного блогера Александра Дубинского привлекали попытки продажи заложенного имущественного комплекса АТП №13060 по произвольно низкой цене, предпринятые 6 августа, 26 сентября и 18 октября 2019 года, организованные ликвидатором АТП и выбранной им торгующей организацией ТБ "Днепрофорвард", которые имели корпоративные и иные признаки связанности с должником, что послужило поводом для обвинений в попытке хищения этого имущества группой лиц путем продажи по заниженной цене.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Елманов в начале 2015 года стал одним из основных фигурантов громкого скандала, связанного с получением чиновниками Администрации Президента фиктивного статуса участника боевых действий в АТО. Как выяснили журналисты, получивший статус участника АТО Елманов никогда не принимал участие в боевых действиях, а бывал в зоне АТО исключительно в командировках. После придания известности этому делу в СМИ, Елманов потерял должность начальника департамента, но назначен руководителем конкурса по отбору главы НАБУ, результатом которого стало назначение Артема Сытника. В этом контексте, все предпринимаемые банком попытки пресечь вывод активов по заниженным ценам, взыскать долги компаний и инициировать возбуждение уголовных расследований по фактам завладения 584 млн гривен кредитных средств оказывались на протяжении более 5 лет безрезультатными. Можно предположить, что причиной этого было то, что владелец "БМ групп" входил в команду прошлой власти. Учитывая примитивность схемы вывода активов и внимание представителей новой команды к банковским махинациям эпохи Порошенко, дело может стать в пределах месяцев результативным и записано "в актив" расследований по расследованию разграбления банковской системы в эпоху Порошенко.

11 октября в Офисе Президента состоялось совещание по состоянию банковской системы с участием премьер–министра, руководства НБУ, МВД, Минфина, на котором особое внимание уделено решению вопроса проблемных долгов госбанков. Как отмечается в официальном пресс-релизе Офиса Президента, более 70% неработающих долгов (NPL) - 400 млрд гривен - сосредоточено именно в госбанках.

Участница совещания и новоназначенная представитель Президента в набсовете "Укрэксимбанка" Виктория Страхова более откровенно выразила суть принятых решений на своей странице в социальной сети Facebook: "Я могу быть куда более прямолинейна, чем пресс служба. Президент провел совещание по NPL и у Зеленского самое часто употребляемое слово - результат. Господа должники, особенно госбанков: Вы или добровольно заплатите, либо сядете и заплатите. Касается всех".

По итогам совещания участники рынка ожидают активизации работы правоохранительных органов по ряду крупных должников, особенно медиа-известных. Кейс "Группы "БМ" может стать примером для других проблемных заемщиков госбанков, долги которых при новом руководстве страны стали объектом пристального внимания на уровне Президента и руководства силовых органов.